كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يتمكنوا من الدخول على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت اليوم، 92 ألفا و718 طالب/ طالبة .

وبالنسبة لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتساب درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية لهم، كما تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة بإذن الله.

وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي حتى 26 مايو 2022، وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد البالغ نسبتها 70% من اسئلة الامتحان ، و"ورقيا" للأسئلة المقالية البالغ نسبتها 30% من اسئلة الامتحان ، بلجان مراقبة ومؤمنة

وفقا للجدول التالي:

الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية

الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

ولمتابعة المزيد حول امتحانات 2 ثانوي .. تابع الفيديو جراف التالي



