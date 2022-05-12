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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صناع فيلم جنون : نتوقع مشاركة السعودية في أوسكار 2030

صدى البلد

كشف المخرجين معن وياسر بن عبد الرحمن صناع الفيلم السعودي "جنون" عن فخرهم بمشاركه السعودية بمهرجان مالمو السينمائي بالسويد والذي أسدل الستار منذ أيام قليلة.

وقد شاركت السعودية ب ٣ أفلام روائيه طويلة بجانب الفيلم الروائي "جنون" ويعد "جنون" أول تجربة روائيه طويله للأخوين "معن" و "ياسر بن عبد الرحمن" وقد عبرا عن مدي الاستفاده الكبيرة من المشاركة  بمهرجان مالمو السينمائي وإعطاءهم الفرصه لتكوين علاقات والاستماع للأراء المختلفه من النقاد والممثلين المشاركين ايضا في المهرجان والتعرف علي الثقافات المختلفه من جميع البلدان المشاركه واعتبرا إن هذا المهرجان جاء في الوقت المناسب وذلك لاعطاءهما الفرص للتواصل مع الغرب وارويتهم للسينما السعوديه وهي مجرد خطوة للبداية.

وأكدا علي أن السعوديه تعمل علي هذا التطور منذ فتره طويلة حيث ان للحكومة السعوديه رؤيه ثاقبه للتطور والدعم المستمر لكل صناع الأفلام وشكرا الاخوين الحكومة السعودية علي ماقدموه من تسهيلات ومساعدات لصناع الافلام للمشاركه في هذا التطور الملحوظ وتوقعا بهذا التطور مشاركة الفيلم السعودي لجائزة الأوسكار بحلول عام ٢٠٣٠.

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كشف صناع الفيلم السعودي "جنون" عن سبب اختيار موضوع الفيلم حيث جاءتهما الفكرة من المجتمع المحيط بها في أمريكا وما لاقوه من هوس للشهره علي مستوي العالم والتصفيق المستمر للمحتوي الفارغ للحصول علي الشهره والمال بدون تعب.

وتدور قصه الفيلم حول شاب يريد أن يصبح مدون فيديو، فيسافر مع زوجته وأعز أصدقائه إلى جنوب كاليفورنيا، على أمل التقاط صور لأحداث خارقة للطبيعة، ولكن حين تتحقق أمنيته، يواجه صعوبات غير متوقعة.

يعتبر مهرجان مالمو للسينما العربية الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه. 

 

السعودية محمد رمضان طلعت حرب مهرجان مالمو الفيلم الروائي مهرجان مالمو للسينما العربية

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