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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط توجه بإتمام كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الإعدادية السبت المقبل

محافظ دمياط
محافظ دمياط

وجهت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم، بإتمام كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والتى ستنطلق السبت المقبل ١٤ مايو وتستمر حتى يوم ١٩ من نفس الشهر.

 

وشددت "الدكتورة منال عوض" على الانتهاء من كافة التطهير والتعقيم داخل المدارس واللجان، وتجهيز القوائم الامتحانية، مع توفير مصادر التهوية الجيدة والإضاءة وتوفير مناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

 

وأكدت محافظ دمياط أيضاً على وضع خطة محددة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى اللجان، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

 

ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه و تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط، فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات المديرية والإدارات التعليمية، وموجهى عموم المواد الدراسية، لوضع خطة الاستعداد الجيد لإنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل و الشهادة الإعدادية، والتأكيد على التزام القائمين على الامتحانات والطلاب بضوابط العملية الامتحانية، كما أضاف أنه تم تعقيم وتجهيز اللجان، هذا إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية وفرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لنقل أوراق الأسئلة و الإجابات، وكذلك مديرية الصحة للتأكيد على تواجد زائرة صحية او طبيب باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

 

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