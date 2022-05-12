عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الخولي: لم نتعرض لأي ضغوط خارجية لعودة لجنة العفو الرئاسي.. فيديو

النائب طارق الخولي،
النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن "أكتر وقت مرينا فيه بضغوط خارجية هو وقت ثورة 30 يونيو، عندما كان هناك تدخلات خارجية، وكانت الدولة المصرية في حالة ضعف.

 

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أنه  نعمل على دمج المفرج عنهم في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن مصر الآن دولة قوية ومستقرة وتستطيع اتخاذ خطوات في الإصلاح السياسي.

 

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه لم نتعرض لأي ضغوط خارجية لعودة لجنة العفو الرئاسي أو اتخاذ قرارات معينة.

 

وأشار طارق الخولي إلى أن هناك من يسعى للزج بالدولة المصرية في المسؤولية الدولية، خاصة أن هناك مصطلحات يتم تصديرها لإدانة الدولة المصرية والنيل منها.


 

مجلس النواب المجتمع المصري الدولة المصرية المعتقلين ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

محامي ضحايا مستريح أسوان: سيدات باعوا دهبهم لاستثمار أموالها مع مصطفي

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

ترشيحاتنا

بركات عن أزمة ملعب نهائي أبطال أفريقيا: أدعم عودة المباراتين ذهابا وإيابا

شيرين أبو عاقلة.. ماذا قالت مذيعة CNN عن شهيدة الصحافة في جنين

وسائل إعلام: هجوم بالمتفجرات على القنصلية التركية في باريس

العفو الرئاسي: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ولا نرضخ لأي ضغوط خارجية..فيديو

فضل سورة الدخان ليلة الجمعة.. ذكر يجعل 70 ألف ملك يستغفرون لك

دا حال الكرة بأفريقيا..سيد عبد الحفيظ: نصعد أولا ثم نتحدث عن النهائي..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

ستيفان روستي.. برع في تجسيد الشر بالسينما المصرية ومات بـ 10 جنيهات

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

فيديو

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ