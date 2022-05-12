طارق الخولي: لم نتعرض لأي ضغوط خارجية لعودة لجنة العفو الرئاسي.. فيديو

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن "أكتر وقت مرينا فيه بضغوط خارجية هو وقت ثورة 30 يونيو، عندما كان هناك تدخلات خارجية، وكانت الدولة المصرية في حالة ضعف.

وأضاف طارق الخولي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أنه نعمل على دمج المفرج عنهم في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن مصر الآن دولة قوية ومستقرة وتستطيع اتخاذ خطوات في الإصلاح السياسي.

وتابع عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه لم نتعرض لأي ضغوط خارجية لعودة لجنة العفو الرئاسي أو اتخاذ قرارات معينة.

وأشار طارق الخولي إلى أن هناك من يسعى للزج بالدولة المصرية في المسؤولية الدولية، خاصة أن هناك مصطلحات يتم تصديرها لإدانة الدولة المصرية والنيل منها.



