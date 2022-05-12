عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. ضبط مواد خطرة وأفارقة بمصنع ملك زوجة رئيس حكومة أسبق

تونس
تونس

أفادت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الخميس، بأن وحدات تابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة، ضبطت أشخاصا أجانب، وحجزت مواد خطرة (مادة الأسيتيلان)، إثر مداهمة مصنع، تبيّن أنه  ملك زوجة أحد رؤساء الحكومة السابقين.


وفي ذات السياق فقد بين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، علي عبد المولى، كان كشف في تصريح ل"وات"، أن الأمر يتعلق بزوجة رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، وبورشة لتصنيع أجهزة التبريد الداخلة في صنع المكيفات (رادياتور) مع ضبط "مادة كيميائية غير معروفة" يتم استعمالها في تصنيع أجهزة التبريد، وهي مادة "الأسيتيلان".


وقالت الداخلية التونسية في بيان لها، إنه "تمت المداهمة المحل المذكور إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة (ولاية سوسة)، وتردد عمّال أجانب عليه، ما أثار شكوك مُتساكني الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكُور، وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية".

 

وجاء في البلاغ أيضا أنه "تم ضبط شخصين أجنبيين داخل المستودع، كما تم العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة (أسيتيلان) المدرجة بجدول المواد الخطرة، وفرنين كهربائيّين، وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق، وبقايا مادّة الألومنيوم".

 

والأسيتيلان هو غاز عديم اللون وقابل للاشتعال، ويستخدم بشكل واسع في اللحام وقطع المعادن، ويدخل كمادة خام في صناعة المواد الكيميائية العضوية، والبلاستيك.

 

من جهة أخرى، قالت الوزارة، إن زوج صاحبة المصنع، وهو رئيس حكومة أسبق (الجبالي)، "تقدم، وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز، مُصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة"، حسب نص البلاغ.

 

ووفق المصدر نفسه، فإن النيابة العمُومية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث، "والتأكيد على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية".

 

من جهة أخرى، ذكرت الداخلية أنه تبين، من خلال التحري مع العاملين الأجنبيين، أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة، ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة، ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور.

وتم أيضا العثور في محل إقامتهما على أجنبي ثالث، اعترف بأنه لا يحملُ جواز سفر، وقد حلّ بتونس بعد اجتيازه للحدود البريّة خلسة قادما من إحدى الدّول المجاورة، كما أمكن ضبط امرأة أجنبية الجنسية غير متحصّلة على بطاقة إقامة بتونس.

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، علي عبد المولى، كان صرح في وقت سابق لمراسل "وات" بسوسة، بأن عناصر من الشرطة العدلية بحمام سوسة داهموا، اليوم الخميس، في إطار أعمالهم الرقابية، ورشة لتصنيع أجهزة التبريد الداخلة في صنع المكيفات (رادياتور) بمنطقة طنطانة من معتمدية أكودة، وذلك بهدف التحري بخصوص شبهة تشغيل أشخاص من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء بصفة غير قانونية.

وأوضح عبد المولى أنه تبين أيضا أن "مادة كيميائية غير معروفة يتم استعمالها في تصنيع المبردات"، مضيفا أنه "تم الإذن، بعد استشارة النيابة العمومية، بتكوين لجنة مشتركة من الصحة والحماية المدنية والمتفجرات لإخضاع هذه المادة للتحليل الفني. 

 

تونس.. رئيسة الحكومة تستقبل مدبولي بالمطار لحضور الدورة 17 للجنة العليا المشتركة

محتال يعالج 900 سيدة من السحر بـ جلسات جنسية في تونس

تونس وزارة الداخلية الآمن الوطني وزارة الداخلية التونسية المواد الكيميائية المتفجرات المحكمة الابتدائية مادة الاسيتيلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

محامي ضحايا مستريح أسوان: سيدات باعوا دهبهم لاستثمار أموالها مع مصطفي

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

موضوعات متعلقة

دعوة لمقاطعة شراء الدواجن في تونس لارتفاع أسعارها

سفير أوكرانيا يطالب تونس بـ تسهيل استقبال مواطنيه

ترشيحاتنا

بركات عن أزمة ملعب نهائي أبطال أفريقيا: أدعم عودة المباراتين ذهابا وإيابا

شيرين أبو عاقلة.. ماذا قالت مذيعة CNN عن شهيدة الصحافة في جنين

وسائل إعلام: هجوم بالمتفجرات على القنصلية التركية في باريس

العفو الرئاسي: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ولا نرضخ لأي ضغوط خارجية..فيديو

فضل سورة الدخان ليلة الجمعة.. ذكر يجعل 70 ألف ملك يستغفرون لك

دا حال الكرة بأفريقيا..سيد عبد الحفيظ: نصعد أولا ثم نتحدث عن النهائي..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

ستيفان روستي.. برع في تجسيد الشر بالسينما المصرية ومات بـ 10 جنيهات

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

فيديو

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ