الصحة العالمية: حالات التهاب الكبد لدى الأطفال لا علاقة لها بلقاح كورونا

عرض الإعلامي احمد فايق، مقدم برنامج " مصر تستطيع "والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، دراسة صادرة منظمة الصحة العالمية تناقش إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي.

وقال فايق خلال حواره بالبرنامج،: "إن أكثر دولة في العالم تعاني من التهاب الكبد لدى الأطفال هي المملكة المتحدة، بواقع 140 حالة، لافتا إلي أن بعض الصحف ربطت بين فيروس كورونا واللقاح والالتهاب الكبدي في الأطفال.

وأكد فايق، أن هذا التكهنات ثبت علميا عدم صحتها، وقامت منظمة الصحة العالمية بدراسة علي 300 حالة مصابة بالالتهاب الكبدي وتبين عدم وجود علاقة للقاح كورونا او الفيروس بهذا الامر.