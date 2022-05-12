مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف العقوبة المتوقعة على مستريح أسوان.. فيديو

قال اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة إن الواقعة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم والذي راح ضحيتها ٢ من لواءات وزارة الداخلية ومجندين أثناء مطاردتهم لمستريح أسوان الذي يدعي مصطفى البنك هي جريمة نصب مكتملة الأركان.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن كل البلاغات التي تقدم ضد مستريح أسوان والذي يدعي مصطفى البنك سوف يقوم بجمعها وحصر المبالغ ومن ثم ستبدأ التحقيقات معه.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق أن بعد تقدمه للقضاء وأخذ حكم ضده سوف تقوم المحكمة برد الأموال إلى أصحابها مرة أخرى.

وأوضح اللواء نجاح فوزي أن القانون رقم ٣٦٦ من قانون العقوبات يقول إن يعاقب بالحبس من توسط للاستيلاء على نقود أو عهود أو سندات أو أي متاع للاحتيال باستعمال طرق احتيالية بالحبس من ٢٤ ساعة حتى ٣ سنوات.

https://youtu.be/Vcv1uZpagJ4