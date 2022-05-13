تأجيل طرح فيلم براد بيت الجديد Bullet Train إلى أغسطس المقبل

تأجل موعد طرح فيلم براد بيت الجديد Bullet Train من 29 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، بعد العديد من الانتقادات التي وجهت له عقب عرض لمحات منه في حدث cinemacon الشهر الماضي، بسبب مونتاج اللقطات الافتتاحية.

أعلنت شركة سوني للإنتاج في يونيو الماضي، موعد طرح فيلم براد بيت الجديد Bullet Train ضمن عدد كبير من أعمالها المرتقبة التي كشفت عنها في مخطط زمني بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

كان مقررا فيلم براد بيت الجديد Bullet Train يوم 8 أبريل 2022، لكن تم تأجيله، ويشارك في بطولته ساندرا بولوك، جوي كينج، أندرو كوجي، بريان تايري هنري، مايكل شانون، آرون تايلور جونسون، هيرويوكي سانادا، وهو سيناريو زاك أولكويكز .

فيلم Bullet Train مستوحى من رواية ماريا بيتل للكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وتدور احداثه حول مجموعة من القتلة الذين يتعاركون سويا على متن قطار في طوكيو.

شارك براد بيت مع زميلته ساندرا بولوك، في بطولة فيلم الكوميديا الرومانسي الجديد من إنتاج شركة باراماونت The Lost City الذي عرض مؤخرا في السينمات،وذلك بعد انتهائهما من تصوير فيلم Bullet Train .