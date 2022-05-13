مراكز متقدمة لمدارس شمال سيناء للمرشدات والزهرات على مستوي الجمهورية

حققت عدد من المدارس بمحافظة شمال سيناء مراكز متقدمة في عدة أنشطة، على مستوى الجمهورية، خاصة مسابقات المرشدات والزهرات لتوجيه التربية الرياضية. وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدرسة التربية الفكرية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقات المرشدات، كما فازت مدرسة عباس صالح الابتدائية بالعريش بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الزهرات عام في المرحلة الابتدائية.

المرشدات



وفي المرحلة الاعدادية.، وقد حققت مدرسة خديجة بنت خويلد بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المرشدات .

وفى المرحلة الثانوية، فازت مدرسة الألفى الثانوية بنات بالعريش بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية في مسابقة المرشدات المتقدمة.. كما فازت مدرسة الرسالة الخاصة بالعريش بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة.

وفازت مدرسة الأمل فى مسابقة مشروع الخدمة العامة: تشجير وإعادة تدوير إطارات السيارات المستعملة لخدمة البيئة .. فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية .

كما فازت مدرسة الصم وضعاف السمع مرشدات بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة.

