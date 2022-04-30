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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ شمال سيناء يؤكد على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب البصيرة

لقاء محافظ شمال سيناء
لقاء محافظ شمال سيناء مع أصحاب البصيرة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب البصيرة.

وأشاد المحافظ أثناء لقائه مع مجموعة أصحاب العطاء وفريق أصحاب البصيرة بالجهد المبذول في المبادرة التى نفذها فريق أصحاب البصيرة لصالح الأسر الأكثر والأشد احتياجا.

لمة أصحاب العطاء

من جانبه، أشار الدكتور عبد الكريم الشاعر راعى فريق البصيرة الى المبادرة التى تم تنفيذها من خلال جمعية الإنسان للتنمية ( فريق أصحاب البصيرة ) و( لمة أصحاب العطاء ) التى تضمنت توزيع 1500 وجبة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا تحت عنوان : وجبات افطار مار.

وقام فريق أصحاب البصيرة، خلال لقاء المحافظ، بتقديم عدد من الأنشطة والفعاليات من خلال المبادرة التى شملت فقرات فنية وترفيهية ومسابقات ثقافية وتوزيع الهدايا على الفائزين.

من جهة أخرى، قدم الفريق بقيادة خالد شرهان التهنئة الى المحافظ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .. كما قدم الشكر والتقدير الى المحافظ لما يقدمه من رعاية واهتمام للفريق.

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