حفل إفطار جماعي لعائلات وقبائل شمال سيناء

نظم حزب حماة الوطن بشمال سيناء حفل إفطار جماعي، ضم جميع العائلات والقبائل في مراكز محافظة شمال سيناء ة تحت رعاية المهندس هيثم رحمي امين الحزب بالمحافظة .حصر الافطار عدد من أعضاء مجلس النواب والشوري ، وشيوخ القبائل وكبار العائلات في جو ساده الحب والمودة.. والتأكيد علي شيم وكرم أبناء سيناء في التجمع سنويا علي افطار جماعي في سهر رمضان المبارك.

جمعية رسالة

كما نظمت جمعية رسالة علي نور حفل افطار الأطفال بدار الأيتام التربية عنهم وإعطائهم شعور بالإسلام مع طوائف المجتمع السيناوي

كما نظمت نقابة اكبت، شمال سيناء حفل افطار لأعضاء النقابة برئاسة الدكتور عبد العاطي سليمان

كما نظم خريجي المدرسة الثانوية الفندقية بالعريش، حفل افطار جماعى، بحضور خريجي دفعات ١٩٩٧،٩٦،٩٥، و عدد من المعلمين العاملين بالمدرسة

وأكد احمد عرابي، احد خريجي الدفعة الاولي، أن الافطار تقليد سنوي يحرص عليه خريجو المدرسة الفندقية، حيث يعد بمثابة لقاء لتذكر الماضي.

وأضاف نفاد زكريا، احد المعلمين المشاركين فب حفل الافطار، انه يشعر بالسعاده وسط أبنائه خريجي المدرسة الفندقية، والذين أصبحوا يتقلدون عدد من المناصب الهامة في مختلف مؤسسات الدولة.

يذكر أن المدرسة الثانوية الفندقية بالعريش ، بدأت في تخريج اولي الدفعات في عام ١٩٩٥، حيث أن مدة الدراسة بها ٥ سنوات، وتضم ٤ أقسام المطبخ والمطعم والإشراف الداخلي والخدمات السياحية.

