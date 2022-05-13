لبنان.. ارتفاع معدل البطالة إلى 30%

نشرت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان ومنظمة العمل الدولية، نتائج مسح القوى العاملة في لبنان لسنة 2022، والتي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدل النشاط الاقتصادي في لبنان.

وحسب النتائج فقد انخفض معدل النشاط الاقتصادي في لبنان، الذي يعادل نسبة القوى العاملة إلى إجمالي المقيمين بعمر 15 سنة وما فوق من 8.48% إلى 4.43% ونعني بالقوى العاملة: العاملون + العاطلون من العمل بعمر 15 سنة وما فوق.

أما معدل البطالة، وهو نسبة العاطلين من العمل إلى إجمالي القوى العاملة، فقد ارتفع ارتفاعا غير مسبوق من 4.11% الى ما يقارب 30% ما يعني أن حوالى ثلث القوى العاملة عاطلون من العمل، كما أن معدل البطالة ارتفع في جميع المحافظات بدون استثناء.

وسجلت محافظة بعلبك الهرمل أعلى نسبة ارتفاع في معدل البطالة الذي سجل حوالي 30%، من 11% في عامي 2018-2019 إلى 7.40% في عام 2022، تليها محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة البقاع حيث سجل 24% تقريبا وارتفع من 3.12% إلى 5.36% ومن معدل البطالة بنسبة 22% تقريبا من 6.13% إلى 2.35% .

وأظهرت نتائج المسح أن 30% من العاطلين من العمل يبحثون عن عمل لفترة تزيد عن سنتين و19% لفترة تمتد بين السنة والسنتين، ما يعني أن حوالى نصف العاطلين من العمل في عام 2022 هم من صفوف البطالة طويلة الأمد التي تزيد عن فترة السنة.