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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من 3 مشروعات صرف صحي في دمياط بـ700 مليون جنيه

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 44 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، وصرف صحى المناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لخدمة أهالى محافظة دمياط، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان (102/154 ألف م3/يوم) المرحلة الثانية، بطاقة 52 ألف م3/يوم، بتكلفة 90 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف م3 للخزان الواحد، برأس البر بدمياط، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحى بالمناطق الحضرية بدمياط، وهى، مشروع توسعات صرف صحى رأس البر (75/50 ألف م3/يوم)، بتكلفة 240 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحى والصناعى بمدينة الأثاث (الحل العاجل بطاقة 1000 م3/يوم)، بتكلفة 35 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي وصناعي، بطاقة 25 ألف م3/يوم، بمدينة دمياط للأثاث (الحل الدائم)، بتكلفة 481 مليون جنيه.

وأضاف عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحى، وهى، محطة معالجة الركابية، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 45 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى السوالم، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى كفر سعد البلد، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى المحمدية، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى أم الرزق، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، بتكلفة 61 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى كفور الغاب، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 74 مليون جنيه.

 

المناطق الريفية بدمياط

 

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة دمياط، 57 منطقة ريفية، يقطنها 554 ألف نسمة، بما نسبته 60.4 % من سكان المناطق الريفية، وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ33 منطقة ريفية – منها عدد من المناطق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى –، يقطنها 343 ألف نسمة، بما نسبته 37.4 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.
 

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