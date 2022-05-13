التحقيق في تعدي صاحب ورشة غسيل سيارات على طالب بشبرا الخيمة

بدأت نيابة شبرا الخيمة في القليوبية التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة بين إصابة طالب بجرح طعنى نافذ بالظهر على يد صاحب ورشة لغسيل السيارات خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية وامرت بالاستعلام عن حالة المصاب والتحفظ على المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، يفيد استقبال طالب مصاب بجرح طعني بالظهر، إثر مشاجرة بينه وبين صاحب ورشة لغسيل السيارات.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين "أحمد ع م" 17 سنة طالب و"عبد الرحمن أ م" 24 سنة صاحب ورشة لغسيل السيارات سبق اتهامه فى قضية سرقة ومقيمان بدائرة القسم إثر خلافات مالية بينهما تعدى خلالها المتهم بسلاح أبيض "سكين" علي المجني عليه، وجرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.