نجوم الفن ينعون الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق في وفاة رئيس الدولة

حرص عدد كبير من النجوم على تعزية الشعب الاماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات الذي توفي خلال الساعات القليلة الماضية، ونرصد لكم من خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم.

الإعلامي رامي رضوان

كتب رامي رضوان، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” :إنا لله وإنا إليه راجعون.. بخالص الحزن والأسى نتقدم بخالص التعازي لأشقائنا بدولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم .. خالص تعازينا لأسرة سموه ولشعب الإمارات".

أحمد السقا

وكتب السقا عبر تويتر “خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ #خليفة_بن_زايد ”.

رامي جمال

وكتب رامى جمال: “خالص التعازي لإخواتنا في الإمارات في وفاه قائدهم .البقاء والدوام لله ”.

محمد رمضان :

حرص الفنان محمد رمضان، على نعي الشيخ خليفة بن زايد، وتعزية الشعب الاماراتي.



كتب محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “ اتقدم بخالص التعازي الى عائلة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد .. اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر و السلوان”.

إليسا:

نعت الفنانة اليسا، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة.

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "كل التعازي لدولة الإمارات وشعبها الحبيب بوفاة رجل رؤيوي وصاحب مسيرة حوار وانفتاح وتقدم سيذكره التاريخ صاحب الأيادي البيض والتاريخ المضيء.

مصطفي شعبان:

وكتب مصطفى شعبان عبر تويتر " "إنا لله وانا اليه راجعون"

خالص عزائى الى اهل #الامارات الحبيبه #خليفه_بن_زايد ".



مي كساب:

وكتبت مى كساب “ خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم نسألكم الفاتحة والدعاء سمو الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان في ذمه الله ”.

محمد هنيدي :

نعى الفنان محمد هنيدي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذى توفى منذ قليل، ونشر هنيدي تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، وكتب هنيدي “إن لله وانا إليه راجعون .. البقاء لله في الشيخ خليفة بن زايد ".

منة فضالي :

نعت الفنانة منة فضالي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي توفى قبل قليل.

وكتبت منة فضالى عبر تويتر: “أتقدم اليوم وببالغ الحزن الشديد من الشعب الإماراتي الحبيب الغالي والشعب العربي بالعزاء الشديد برحيل صاحب السمو #الشيخ_خليفه_بن_زايد_ال_نهيان رحمه الله وتغمده بواسع مغفرته #ان_لله_وان_اليه_راجعون #الامارات ”.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.