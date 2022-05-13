عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن ينعون الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق في وفاة رئيس الدولة

الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد

حرص عدد كبير من النجوم على تعزية الشعب الاماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات الذي توفي خلال الساعات القليلة الماضية، ونرصد لكم من خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم.

الإعلامي رامي رضوان

كتب رامي رضوان، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” :إنا لله وإنا إليه راجعون.. بخالص الحزن والأسى نتقدم بخالص التعازي لأشقائنا بدولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم .. خالص تعازينا لأسرة سموه ولشعب الإمارات".

 

أحمد السقا

وكتب السقا عبر تويتر  “خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ #خليفة_بن_زايد ”. 

 

رامي جمال

وكتب رامى جمال: “خالص التعازي لإخواتنا في الإمارات في وفاه قائدهم .البقاء والدوام لله ”.

محمد رمضان :

حرص الفنان محمد رمضان، على نعي الشيخ خليفة بن زايد، وتعزية الشعب الاماراتي.


كتب محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “ اتقدم بخالص التعازي الى عائلة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد .. اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر و السلوان”.

إليسا:

نعت الفنانة اليسا، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة.

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "كل التعازي لدولة الإمارات وشعبها الحبيب بوفاة رجل رؤيوي وصاحب مسيرة حوار وانفتاح وتقدم سيذكره التاريخ صاحب الأيادي البيض والتاريخ المضيء.

مصطفي شعبان:

وكتب مصطفى شعبان عبر تويتر " "إنا لله وانا اليه راجعون" 
خالص عزائى الى اهل #الامارات الحبيبه #خليفه_بن_زايد ".


مي كساب:

وكتبت مى كساب “ خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم نسألكم الفاتحة والدعاء سمو الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان في ذمه الله  ”.

محمد هنيدي :

نعى الفنان محمد هنيدي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذى توفى منذ قليل، ونشر هنيدي تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، وكتب هنيدي “إن لله وانا إليه راجعون .. البقاء لله في الشيخ خليفة بن زايد ".

منة فضالي :

نعت الفنانة منة فضالي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي توفى قبل قليل.

 

وكتبت منة فضالى عبر تويتر: “أتقدم اليوم وببالغ الحزن الشديد من الشعب الإماراتي الحبيب الغالي والشعب العربي بالعزاء الشديد برحيل صاحب السمو #الشيخ_خليفه_بن_زايد_ال_نهيان رحمه الله وتغمده بواسع مغفرته #ان_لله_وان_اليه_راجعون #الامارات ”.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص  3 أيام اعتباراً من اليوم”. 

خليفة بن زايد وفاة الشيخ خليفة بن زايد الشيخ خليفة بن زايد الشعب الاماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

موضوعات متعلقة

محمد رمضان ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

بعد تغريم ريم البارودي 20 ألف جنيه.. تفاصيل خلافها مع ريهام سعيد

سر تسمية مسلسل ريهام حجاج بـ يوتيرن

إسعاد يونس تشارك في مسلسل "بيت ماما"

أيتن عامر تطرح خطافة الرجالة على يوتيوب.. ڤيديو

اليوم.. سهر الصايغ ضيفة اسرار النجوم

أديل تنفي انفصالها عن صديقها

أحمد السقا ينشر مقطعا من العنكبوت: الغلطة في الذخيرة ايه؟!.. الأخيرة

ترشيحاتنا

الإمارات.. صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد عقب صلاة المغرب

الرئيس التونسي: السيسي اختصر المسافة في الزمن والتاريخ وأنقذ مصر بمرحلة تاريخية

قائد مسيرة التقدم والرخاء.. مستشار مفتي الجمهورية ينعى الشيخ خليفة بن زايد

بايدن ناعيا خليفة بن زايد: كان صديقا حقيقيا للولايات المتحدة

محلل اقتصادي يتوقع استمرار خسائر العملات الرقمية حتى نهاية العام الجاري

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني.. سارع بتحديث جوجل كروم لتفادي التجسس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور ممثلو الاتحاد الأوروبي.. شاهد الاحتلال يعتدي علي جنازة شيرين أبو عاقلة

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

مفيش توكتوك تاني.. كيف انتصرت "حدائق الأهرام" في معركتها بعد سنوات من الاستغاثة

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

فيديو

هل يرحل محمد صلاح إلى برشلونة.. عقبة وحيدة.. فيديوجراف

بعد ضربه 33 قلم.. تصالح فرد الأمن المعتدى عليه من أحد الأشخاص

رغم محاولات الصلح.. انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها.. فيديو جراف

الزواج شرطها للتوبة.. ماذا طلبت إنجي خوري من الفنان أدهم نابلسي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ