تدريبات قوية لرباعي حراس الزمالك تحت قيادة طاهر

خاض الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم وعبد الرحمن نفاد حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وركز "طاهر" خلال مران اليوم على أمور فنية خاصة أبرزها التسديد على المرمى من كل أجناب المرمى، كما منح الحراس بعض التعليمات الفنية خلال الوحدة التدريبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.