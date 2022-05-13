فصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة|الصحة تضع 4 شروط لأسرة أي مصاب كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصـابي فيروس كورونـا المستجد.

وأوضحت الوزارة ، عن شروط يجب على أسرة المصاب بفيروس كورونا اتباعها قبل تقديم الطعام له، لتفادي الاصابة وتقليل انتشار العدوي.

وافادت الوزارة، ان الشروط تبدأ بفصل الأطعمة النيئة كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة.



الحفاظ على نظافة اليدين والمطبخ والأواني.

غسل الفواكه والخضروات جيدا بالماء الجاري.

الحفاظ على الطعام في درجات حرارة آمنة.

طهي الطعام جيدا للتخلص من الميكروبات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأولبشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراضمعدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروسكورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg



