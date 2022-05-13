رابطة الأندية تعلن اختيار إيبوكا أفضل لاعب بالجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة صورة النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق إنبي عقب إختيار الجمهور له كأفضل لاعب في الجولة الثامنة عشر بالدوري المصري .

وتمكن جون إيبوكا مهاجم إنبي من خطف الأنظار في الدوري المصري خصوصا بعد تألقه أمام الزمالك في الجولة الماضية والتي انتهت بتفوق الفريق البترولي بثنائية نظيفة .

ونجح إيبوكا في تسجيل الهدف الثاني في شباك الزمالك من تسديدة قوية ليصل للهدف الثامن في الدوري المصري ويحتل ثالث ترتيب هدافي المسابقة ليلاحق زيزو لاعب الزمالك المتصدر برصيد 11 هدفا .