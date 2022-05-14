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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تبدأ امتحانات التخلفات للفصل الدراسي الثاني 23 مايو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني  للعام ٢٠٢٢ وسط إجراءات احترازية من كورونا ، وقد بدأت الكليات في وضع جداول امتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمواد من سنة سابقة  للاستعداد للإعلان عنها في اقرب وقت .

 

وقد أعلنت إدارات الكليات بجامعة حلوان ، أنه يجري الانتهاء من اعداد الجداول  لإعلانها للطلاب في اقرب وقت  ليستعد الطلاب لها.

وأشارت إدارة جامعة حلوان إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم الامتحانات مع توفير مواد التعقيم واجراء تعقيم دوري لقاعات الامتحانات وتوزيع الطلاب على فترات لتجنب أي زحام.


و أوضحت إدارة كلية التربية جامعة حلوان ان الكلية قد انتهت  من وضع جداول التخلفات للمحملين بـ " مادة او مادتين " من سنة سابقة   لطلاب الفرق " الثانية ، الثالثة ، النهائية "  ، و انه من المقرر ان تبدا الامتحانات يوم  الاثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ لتنتهي ٢٦ مايو ٢٠٢٢

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جدير بالذكر انه قد نظمت كلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة حفل ختام "مشروع ايراسموس" الشراكة بين الجامعة والمدرسة لبناء مجتمعات الأقران من المتعلمين، والمقام بالشراكة بين جامعة حلوان ممثلة في كلية التربية وعدد من مدارس وزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، زينب خليفة نيابة عن الدكتور محمد عطية مدير مديرية القاهرة بالتربية والتعليم وتحت إشراف  الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وتنسيق الدكتورة حنان كمال الدكتورة بكلية التربية ومدير مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان، والدكتورة لبني شهاب بكلية التربية ونائب مدير مكتب العلاقات الدولية (منسقي المشروع).

هذا ويشارك فى المشروع مجموعة من الجامعات مع جامعة حلوان وهم جامعات عين شمس والإسكندرية والجامعة الامريكية وجامعة ليستر في إنجلترا ونورثمتون في إنجلترا وليمرك في أيرلندا ومارتن لوثر في المانيا.

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