أخبار التعليم.. ختام المسابقة الدولية جسر اللغة الصينية بجامعة عين شمس.. كلية الطفولة المبكرة بالقاهرة تحذر من صفحات مزيفة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



كلية الطفولة المبكرة بالقاهرة تحذر من صفحات مزيفة



حذرت كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، من صفحات أخرى تحمل نفس الأسم و شعار الكلية فهى لا تمت للكلية بصلة وسيتعرض المسؤل عنها للمسائلة القانونية .



غدا.. ختام المسابقة الدولية جسر اللغة الصينية بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس المسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية"، والتي تقام سنوياً بمشاركة أقسام اللغة الصينية بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية



كلية الطب جامعة حلوان تنظم مؤتمرها العلمي الأول …. اليوم



يعقد قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان مؤتمره العلمي الأول اليوم الجمعة الموافق 13 مايو والذى يستمر حتى يوم السبت الموافق 14 مايو ٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة.



فرصة لتقديم الالتماس ..زراعة عين شمس تعلن الجدول المبدئي لامتحان الفصل الدراسي الثاني



قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس أنه على جميع الطلاب الاطلاع على الجدول المبدئي المعلن وابداء الملاحظات على الجدول بوجود تعارض مواعيد الامتحانات للطالب وذلك بتقديم التماس بشئون الطلاب من تاريخه وحتى الساعة الثانية ظهراً يوم السبت 14 مايو2022 .

الاحد .،، جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول النشر العلمي



أعلنت جامعة حلوان عن برامج تدريبة للعاملين بالجامعة تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.