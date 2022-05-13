كلية الطب جامعة حلوان تنظم مؤتمرها العلمي الأول.. اليوم

يعقد قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان مؤتمره العلمي الأول اليوم الجمعة الموافق 13 مايو والذى يستمر حتى يوم السبت الموافق 14 مايو ٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة.

وتتضمن فعاليات هذا المؤتمر يوم علمي يضم العديد من الجلسات العلمية يوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 بفندق جراند نايل تاورز، ويتبعه ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي تعقد في مستشفى بدر الجامعى يوم السبت الموافق 14 مايو 2022.

ويشارك فى المؤتمر كافة الأطباء والمهتمين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد والحميات، بالإضافة إلي أساتذة الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة والمعدية بجامعات مصر والهيئات والمستشفيات التعليمية.

وأكد الدكتور محمد القصاص أن المؤتمر يستهدف مشاركة كل ما هو جديد عالميا في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد كالأمراض التالية: أمراض القولون والمعدة وأورام الجهاز الهضمي والكبد وكذلك الكبد الدهني وتليف الكبد والفيروسات الكبدية والأمراض المعدية.

واوضح أن المؤتمر يهدف أيضا الي تبادل الخبرات بين خبراء أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة من مختلف الجامعات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال مناظير الجهاز الهضمي والاطلاع على الجديد في مجال المناظير العلاجية والتشخيصية لأورام المعدة والقولون.

وعلى جانب أخر يعقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعةو الدكتورة مني سامح أبو هشيمة مدير المركز البرنامج التدريبي اعداد القيادات الجامعية السادس خلال الفترة من ٢٣: ٢٥ مايو ٢٠٢٢.

ويتضمن اليوم الأول في البرنامج التدريبي جلستين تكون الاولي عن القضايا القومية ومكافحة الفساد يحاضر فيها أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والثانية عن الجامعات الأهلية والذكية وتحقيق الرسالة القومية للتعليم والبحث العلمي ويحاضر فيها الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق ووكيل مؤسسين جامعة حلوان الأهلية ، وتتضمن الجلسة الثالثة الحديث عن التخطيط الاستراتيجي يحاضر فيها الاستاذة الدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والملحق الثقافي المصري الأسبق بالمملكة المتحدة وأيرالندا ونائب رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني لشئون الطلاب سابقا.