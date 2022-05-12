جامعة حلوان تنظم ندوة التعريف بالمنح المقدمة للدراسة في أمريكا.. الإثنين

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب بالجامعة بالدراسات العليا وذلك لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها ، و تأهيلهم لها.

وينظم مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان، ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة فولبوايت الوطنية بمصر، وذلك لتوضيح مختلف أنواع المنح والفرص المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البحث للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإجراء البحوث في مختلف المجالات المختلفة للعام الأكاديميالجامعي 2023/2024م.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبني شهاب نائب مدير المكتب.

وتقام الندوة يوم الأثنين الموافق 16 مايو 2022، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرآ فى قاعة السينما بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وبحضور الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

وستتناول الندوة الشروط المطلوبة والمساعدة في كتابة مقترح التقدم للمنح المختلفة والتى تضمنت منح الماجستير لخريجي الجامعات في جميع المجالات، ومنح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية والإشراف المشترك للطلبة المُسجلين للحصول على درجة الدكتوراة، بالإضافة إلى منح للفنانين والعاملين بمختلف المجالات الفنية لإجراء أبحاث وحضور فصول متخصصة.

وأشارت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان إلى حرص المكتب على تقديم الدعم الفنى لكافة الراغبين فى التقدم للحصول على تلك المنح، وضمان إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة من هيئة فولبرايت الوطنية بمصر لكافة كليات الجامعة داخل وخارج الحرم، ونوهت عن تنظيم ندوتين تعريفيتين داخل وخارج الحرم، وتعقد الندوة التعريفية الأولى يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022م، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك في قاعة رئيس الجامعة بالدور الأرضي – مبنى رئاسة الجامعة، فى حين تعقد الثانية يوم الاثنين 16 مايو 2022م، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك في قاعة السينما بكلية الفنون التطبيقية.