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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"البخت" جدارية على مساحة 40 مترا صممها طلاب التربية الفنية جامعة حلوان

طلاب التربية الفنية
طلاب التربية الفنية جامعة حلوان

صمم طلاب الفرقة الرابعة شعبة التثقيف بالفن بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ابداع فى تصميم جدارية " البخت" ضمن مشروع التربية العملي .

 

وهى جدارية مستوحاة من الفن الشعبي بلمسة الفنان المعاصر باستخدام ألوان الدهانات البلاستيك لتجميل سور مدرسة الشهيد محمد رفعت الابتدائية (للصم والبكم) على مساحة ٤٠ متر، وتم هذا التصميم تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وتحت أشراف الدكتورة فالنتينا وديع، م.محمد مدحت.

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وأفاد الدكتور ممدوح مهدى، أن ابتكارات طلاب جامعة حلوان تدل على ابداعهم و توسع فكرهم، مشيرا إلى ان جامعة حلوان غنية بالابداع، وأن الشباب هم من يساهمون في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة .

ومن جانبه أكد الدكتور محمود حامد على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب المبدعين والموهوبين، وأن كلية  التربية الفنية تتميز بإبداعات طلابها خلال مشروعات تخرجهم.

وقد تم اختيار الفن الشعبي للجداريه ليتناسب مع المكان الذي نفذ فيه الجدارية، حيث قام طلاب المدرسة بالمشاركة مع فريق العمل واضافة لمساتهم الجميله للجداريه، وتم الانتهاء من العمل خلال 4 ايام، وتم تغطية الحائط بالورنيش المائي للحفاظ على الجدارية من الظروف البيئيه.

وتكون فريق العمل من الطالبة رضوى مجدي، الطالبة رنا ایمن، الطالبة رضوي محمد، الطالبة رضوى معاذ الطالبة ساندي ايميل، الطالبة اميره حساني، الطالبة  ياسمين عصام، الطالبة كرستينا نصحي، الطالبة ماریان أشرف، الطالبة جهاد أحمد .

طلاب التربية الفنية جامعة حلوان
طلاب التربية الفنية جامعة حلوان
طلاب التربية الفنية جامعة حلوان
طلاب التربية الفنية جامعة حلوان
طلاب التربية الفنية جامعة حلوان
طلاب التربية الفنية جامعة حلوان
طلاب التربية الفنية جامعة حلوان
طلاب التربية الفنية جامعة حلوان
جامعة حلوان كلية التربية الفنية شعبة التثقيف بالفن طلاب الفرقة الرابعة البخت مشروع التربية العملي Jobs Education

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