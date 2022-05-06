استعدادا للامتحانات ..الطلاب: نتمنى اختفاء الصوت العالي للمراقبين داخل اللجان .. وعقوبات الغش تصل للفصل النهائي

طلاب الجامعات : يجب الهدوء داخل لجان الامتحانات لمنع التشتيت

قانون تنظيم الجامعات الهاتف المحمول يجب أن يوضع خارج لجان الامتحانات

11 مخالفة محظور ارتكابها خلال امتحانات الجامعات لتلاشئ تحويلك لمجلس تأديبي

انتهت إجازة عيد الفطر القصير داخل الجامعات ويستعد للطلاب للعودة إلى الجامعة مع بداية الأسبوع المقبل فعاليات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021 - 2022، حيث يعودون إستعداد لخوض امتحانات نهاية العام الجامعي وذلك وفقآ للخريطة الزمنية المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الجامعات ستظل ملتزمة بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، على ان يتم إجراء الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو بينما تستعد الجامعات للامتحانات بعد عيد الفطر، حيث يتم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة بشهر مايو بتوجيهات من المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا ومنع دخول أي طالب لم يحصل على تطعيم كورونا من دخول الحرم الجامعي وأداء الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.

ونقدم لكم فى صدى البلد مجموعة من هذه المحظورات إلتى يمنع على الطلاب إرتكابها داخل لجان الامتحانات والتى لا تختلف من جامعة لأخرى:

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث و كل انواع السماعات التى تستخدم فى الغش .

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

11- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .

وعلق الطالب محمود مجدى الطالب بكلية التجارة جامعة حلوان، على قائمة المحظورات أن الموبايل لا يمكن الاستغناء عنه ولا يوجد أماكن لتركة خارج اللجان، ولذلك أن فكرة وجود الموبايل داخل اللجان على الرغم من أنه مقفول ولا يتم الغش منه، فذلك يعطي سلطة للمراقب تجعله يضغط على الطلاب وقد يهدده بإنه قد يقوم بعمل محضر له.

بينما قال الطالب وائل جودة الطالب بكلية الاداب جامعة حلوان، أن أكتر شئ يزعجة داخل لجان الامتحانات هى طريقة معاملة المراقبين فهناك انوع من المراقبين يرفضون أن يتحدث الطلاب تمام داخل اللجان حتى وأن كان يريد أن يستفسر عن شئ غير مفهوم .

ويقر قانون تنظيم الجامعات عدة عقوبات لمن يخالف لائحة المحظورات منها:

- أن كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.

- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.

- وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.

بينما علقت الطالبة رحاب خالد الطالبة بكلية الهندسة جامعة حلوان، أن أكتر شئ مستفز يتواجد داخل للجان هو الصوت العالي مشيرة إلى أن هناك بعض المراقبين يقومون بالحديث بينهم داخل اللجان وأن هذا الامر يشتت أذهانهم ويجعلهم غير قادرين على التركيز فى الامتحان وأن حين نطلب منهم الهدواء يتعملون معنا بسلوب بيه عدائية ويقوموا بتوتر فى اللجنة .

بينما قالت تيسير مصطفى الطالبة بكلية الهندسة جامعة حلوان، أن هناك بعض المراقبين يجبرون الطلاب اثناء الامتحان على فتح الموبايل حتى وأن كان مغلقآ بحجة انه يغش منه، ويقوم بالتفتيش فية وعند وجود أى صور او ملفات تحتوى على إجزاء من المادة يقوم بعمل محضر، وانه ذلك غير منطقى، فإن اثناء فترة الامتحانات يتم تبادل المعلومات قبل الامتحانات ولذلك من الطبيعي أن يحتوى الموبايل على معلومات.

بينما علق امين مصطفى الطالب بكلية الاداب جامعة حلوان، أن اكتر الاشياء المزعجة داخل للجان هو كثرة التنبية على الوقت بصورة موترة أو كثرة الاشارة إلى بعض المعلومات والارشادات المعروفة والمحفوظة لنا نحن طلاب الجامعة فقد خضنا العديد من الامتحانات على طوال مسيرتنا الدراسية وتلك الارشادات نحفظها عن ظهر قلب لذلك لا حاجة للعودة على التاكيد عليها.

جدير بالذكر انه قد بدأ العام الدراسي 9 أكتوبر القادم، واستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدأت يوم السبت الموافق 15 يناير، وانتهت في 3 فبراير 2022، وبدأت أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وانتهت الخميس 17 فبراير 2022، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، ويستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.