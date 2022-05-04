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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية إعداد ملف الترقي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN0j2sd6-TRelFh3joeeu0Bz8_YH8m1RQvNxebc5CTvgRIUA/viewform


و يتم متابعة موعد الدورات و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة عن الإعداد الجيد لملف الترقي  يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 مايو 2022 فى تمام الساعة التاسعة صباح.

ونوه المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل.

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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جدبر بالذكر  أنه حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية على رفع حالة الطواريء بجميع المستشفيات الجامعية بالمحافظات بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية والخدمة العلاجية للمواطنين .


ومن جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالى، أنه منذ امس وقد رفعت المستشفيات الجامعية درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد داخل أقسام الطوارئ بالاضافة إلى زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ في جميع الأقسام الحرجة . 

البحث العلمي الدورات التدريبية التعليم جامعه Jobs Education

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