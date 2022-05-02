أخبار التعليم |من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المحافظات.. بمناسبة عيد العمال.. شوقي: نهتم بتدريس أهمية العمل في المناهج

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير: يجب زيادة مساهمة المجتمع المدني لرفع الوعي المجتمعي بأهمية رياض الأطفال

قال الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن دور معلمين رياض الاطفال لا يقتصر على التدريس وتلقين المعلومات للأطفال، بل إن لها أدواراً ذات وجوه وخصائص متعددة، فهي بديلة للأم من حيث التعامل مع أطفال تركوا أمهاتهم ومنازلهم لأول مرة، ووجدوا أنفسهم في بيئة جديدة ومحيط غير مألوف، لذا فإن مهمتهم مساعدتهم على التكيف والانسجام، كما أن دورهم يجب أن يكون دور المعلم الخبير في فن التدريس، حيث إنهم يتعامل مع أفراد يحتاجون إلى الكثير من الصبر والإلمام بطرق التدريس الحديث .

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

بعد انتهاء آخر أيام شهر رمضان المبارك ، يستعد الشعب المصري لاستقبال عيد الفطر بعد ساعات قليلة ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" موعد إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات جمهورية مصر العربية ، وكذلك أول واخر المحافظات التي ستؤدي الصلاة، وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

اقتران كوكبي الزهرة والمشتري.. مشهد فلكي بديع فى السماء

شهدت السماء خلال الأيام الماضية مشهدا فلكيا بديعا ما زالت بقاياه مستمرة، حين يقترن كل من كوكبي الزهرة والمشتري وهما من ألمع الكواكب في النظام الشمسي، فى مشهد عكف على مشاهدته والاستمتاع به جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

‎عميد أسنان القاهرة: الطوارئ جاهزة على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد

أعلن الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، جاهزية قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد لاستقبال مرضى الطوارئ والحوادث، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

خبير: يجب زيادة مساهمة المجتمع المدني لرفع الوعي المجتمعي بأهمية رياض الأطفال

قال الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن دور معلمين رياض الاطفال لا يقتصر على التدريس وتلقين المعلومات للأطفال.

جامعة حلوان: 6 مايو فتح المدينة الجامعية بعد إجازة عيد الفطر

أعلنت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، مواعيد عودة فتح المدن الجامعية بعد غلقها لإجازة عيد الفطر المبارك «1443/2022»، وكانت قد قامت المدينة بإخلائها من ساكنيها مع طمأنة الطلاب على عدم القلق على محتوياتهم الشخصية الموجودة داخل المدينة وذلك لإجازة العيد .

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار اليوم، والتأكيد على قبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات وحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

جامعة حلوان: 6 مايو فتح المدينة الجامعية بعد إجازة عيد الفطر

أعلنت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، مواعيد عودة فتح المدن الجامعية بعد غلقها لإجازة عيد الفطر المبارك «1443/2022»، وكانت قد قامت المدينة بإخلائها من ساكنيها مع طمأنة الطلاب على عدم القلق على محتوياتهم الشخصية الموجودة داخل المدينة وذلك لإجازة العيد .

بمناسبة عيد العمال .. شوقي: نهتم بتدريس أهمية العمل في المناهج

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، منشوراً بمناسبة احتفال مصر اليوم بـ عيد العمال.