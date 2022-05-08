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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الآن.. الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب إتا الدلويات

شهب
شهب

 

تشهد سماء مصر الان، زخات شهب إتا الدلويات وهى تعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهي ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن زخة شهب إتا الدلويات Eta Aquarids، هي ظاهرة فلكية بديعة تحدث على مدار يومين بداية من يوم الجمعة الموافق 6 مايو وحتى يوم السبت 7 مايو، ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

وأضاف تادرس، أن متوسط عدد الشهب المرئية من شهب إتا الدلويات Eta Aquarids يصل الى 30 شهابا في الساعة، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب.


وأوضح استاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية أن زخات إتا الدلويات Eta Aquarids تنتج عندما تمر الارض في جزيئات مخلفات مذنب هالي الشهير، وقد سُميت بزخة الدلويات لأن الشهب تظهر كما لو كانت آتية من برج الدلو قرب نجم إيتا (ألمع نجوم برج الدلو) ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء .

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ولفت إلى أن القمر سوف يغيب في وقت مبكر مساء تلك الليلة تاركا السماء مظلمة تماما ولذا فمن المتوقع رؤية عدد كبير من الشهب الخافتة، موضحا أن أفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل بعيدا عن اضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب.

وأكمل أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

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