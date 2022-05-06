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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| لا امتحانات تجريبية جديدة لثانوي.. والمدارس تطمئن على جاهزية التابلت السبت..مشهد فلكي خلاب.. شهب إتا الدلويات تتساقط من السماء غدا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التصحيح إلكتروني| خبير: الإجابة مرتين عن السؤال يلغي درجته بامتحان الثانوية العامة
أكدت الدكتورة الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس والخبير التربوي، أن نظام الثانوية العامة القديم يوازى أسئلة التقييم التي تقيس في معظمها مهارة الحفظ والاسترجاع للمعلومات، أما نظام الثانوية العامة الجديد تعنى أسئلة التقييم التي تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

مشهد فلكي خلاب.. اقتران القمر مع الحشد النجمي السبت
تتزين سماء مصر بمشهد فلكي جذاب عندما يقترن القمر مع خلية النحل الموجودة في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.

"التغيرات المناخية في مصر وإفريقيا " ورشة عمل بـ دراسات عليا القاهرة
تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا برئاسة الدكتور عطية محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، ورشة عمل بعنوان " التغيرات المناخية في مصر وإفريقيا الأسباب- الآثار- المجابهة " تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

التعليم: تدريب نهائي لطلبة الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت .. السبت والأحد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك خلال يومي 7 و8 مايو 2022، والتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس المقرر عقد الامتحانات بها.

وزير التعليم : تجربة التابلت لطلاب "أولى وثانية ثانوي" اختيارية
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن “تجربة التابلت ” التي ستشهدها بعض المدارس الثانوية السبت والاحد القادمين ، ليست اجبارية وملزمة لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي مثلما يعتقد البعض وليست “امتحانات تجريبية جديدة” مثلما نشر البعض على فيس بوك.

التعليم: لا امتحانات تجريبية جديدة لثانوي.. والمدارس تطمئن على جاهزية التابلت السبت
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لم تصدر اي تعليمات للمدارس توصي بعقد امتحانات تجريبية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يومي السبت والاحد القادمين بالتزامن مع عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

تعليم الوادى الجديد يستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى 7 مايو
أعلن الدكتور  جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن استعداد جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية  لإستقبال الطلاب لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الثاني “الدور الأول” للعام الدراسى 2021_2022م، مشيرا إلى المتابعة المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة على مدار اليوم والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها فوراً.

تصل إلى 30 في الساعة.. شهب إتا الدلويات تتساقط من السماء غدا
تشهد سماء مصر على مدار اليومين القادمين، زخات شهب إتا الدلويات وتعد من الظواهر الفلكية البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهي ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

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