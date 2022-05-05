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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: تدريب نهائي لطلبة الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت .. السبت والأحد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك خلال يومي 7 و8 مايو 2022، والتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس المقرر عقد الامتحانات بها.

وقالت وزارة التربية والتعليم : هذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويعقد يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، ويوم الأحد 8 مايو 2022 امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد التدريب داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات اعتبارًا من اليوم، لذا يتم التنبيه على جميع الطلاب بتحديث الأجهزة، ومطالبة مديري المديريات بتذليل كافة العقبات (إن وجدت) وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.

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