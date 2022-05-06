اليوم .. القمر يقترن مع النجم بولوكس

تشهد سماء مصر اليوم الجمعة ، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن القمر يقترن مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم) يوم الجمعة الموافق 6 مايو حيث نراهم متجاورين في السماء.

وصرح الدكتور تادرس ان القمر يقترن مع النجم بولوكس في هذا اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في 11:40 مساء تقريبا .

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

والنجم «بولوكس»- ، يعد ألمع نجم في كوكبة الجوزاء، وهو نجم عملاق لونه مائل إلى اللون الأحمر، وحجمه 1.15، ويبعد 33.7 سنة ضوئية عن الأرض، وتقدر كتلته بثلاثة أضعاف كتلة كوكب المشترى مع فترة مدارية تقارب 590 يومًا، بحسب الموقع الرسمي للموسوعة البريطانية.

واكتشف العلماء مؤخرا أن له كوكب خارج المجموعة الشمسية، ولمعانه يقارب 32 مرة من لمعان الشمس، ما يجعله في المرتبة 17 بين أكثر النجوم سطوعًا في سماء الليل، وفقًا لما ذكره موقع «سبيس» المتخصص في علوم الفضاء والفلك.

جدير بالذكر انه تتزين سماء مصر بمشهد فلكي جذاب عندما يقترن القمر مع خلية النحل الموجودة في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، اننا نرى اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل فى يوم السبت حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما بعد منتصف الليل بعدة دقائق .