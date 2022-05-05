عودة فتح المدينة الجامعية للطلاب.. غدا

أعلنت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، مواعيد عودة فتح المدن الجامعية بعد غلقها لإجازة عيد الفطر المبارك «1443/2022»، حيث كانت قد قامت المدينة بإخلائها من ساكنيها مع نهاية شهر رمضان الكريم مع طمأنة الطلاب على عدم القلق على محتوياتهم الشخصية الموجودة داخل غرفهم .

وصرحت إدارة المدن الجامعية، أن قد تقرر أن تفتح المدينة يوم غدا الجمعة الموافق 6 مايو 2022، وذلك بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سوف تفتح المدينة فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

وأشارت ادارة المدن الجامعية، إلى أن المدينة أغلقت أبوابها الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022، 26 رمضان 1443، بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك وأن المدينة لم تطلب من الطلاب عمل إخلاء لجميع متعلقاتهم الشخصية ويمكن لجميع الطلاب الاحتفاظ بجميع أدواتهم الشخصية بأمان داخل المدينة والغرف، وان المدينة أغلقت لمدة 10 أيام وهذا حسب إجازة عيد الفطر الموضوعة.

جدير بالذكر.. ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان مؤتمره العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دعم التحول الرقمي فى الدول المختلفة بالتركيز على التجربة اليابانية فى هذا الشأن والدروس المستفادة منها، فضلا عن ايضاح الأهمية النسبية للملكية الفكرية فى دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادي، والتعرف على متطلبات التحول الرقمي فى المجتمعات النامية، من منظور خبرات الدول المتقدمة، وتبيان أهمية الانفاق على البحث والتطوير وتوجيهه نحو ايجاد حلول للمشكلات التى تعاني منها الدول، لاسيما بعد جائحة كورونا وربط ذلك بمتطلبات التحول الرقمي، وإظهار أهمية التحول الرقمي فى ترشيد الانفاق وسرعة الحصول على المعلومة واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب. ويشارك فى المؤتمر 70 باحثا وباحثة بأوراق بحثية محكمة.

تبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 8 مايو 2022 بقاعة الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى بعين حلوان، وتعقد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر يوم الاثنين 9 مايو2022 أون لاين.