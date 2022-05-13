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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول النشر العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن برامج تدريبة للعاملين بالجامعة تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى هذه البرامج  التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ومن هذه البرامج  دورة تدريبية حول النشر العلمي الدولي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح  يومي الأحد والإثنين 15-16 مايو

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

و يتم متابعة موعد البرامج  وموعد اغلاق التسجيل والأسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد المركز نه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية  في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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وقد نظم قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض بجامعة حلوان، قافلة تمريضية تثقيفية عن رعاية المرأة الحامل، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح، عميد الكلية، والدكتورة زينب حسين، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف  الدكتورة انتصار فتوح عبد المنعم، رئيس القسم، وتنسيق الدكتورة حنان فوزي. 

وأقيمت القافلة أمام البوابة الرئيسية للجامعة، وبمقر وحدة المرأة الحامل بالكلية.

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