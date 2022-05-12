رئيس جامعة حلوان : نحرص علي تشجيع الطلاب نحو الابداع

قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن إبداعات الطلاب الفنية بكليات الجامعة لا تنتهي في كافة المجالات وانهم يقدمون أعمال تعبر عن الواقع الفني للمجتمع بطريقة راقية، بالإضافة إلى مساهماتهم الإبداعية في العديد من المشروعات بالدولة، وأن جامعة حلوان تتميز بكلياتها الفنية المتخصصة والمتنوعة .

وصرح أن الجامعة تحرص علي تنظيم العديد من المعارض و المبادرات الفنية في إطار دور الفن والتشجيع على الإبداع وتجميل البيئة المحيطة وتشجيع الشباب للقيام بالدور الإيجابي نحو كليتهم وتنمية مجتمعهم المحيطة.

ونوه الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ، بضرورة تقديم الدعم اللازم للطلاب الموهوبين المبدعين وتدريبهم علي سوق العمل و تنمية مهاراتهم فى ظل اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية الموهوبين والمبتكرين، وصقل قدراتهم الإبداعية لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتنظم كليات جامعة حلوان الفنية " الفنون الجميلة ، التربية الفنية ، الفنون التطبيقية ، العديد من المعارض لعرض اعمال الطلاب و بيعها طوال العام الدراسي و ذلك بهدف تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل و تشجيعهم نحو الابداع ، و يتم ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة و عمداء الكليات .

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة حفل ختام "مشروع ايراسموس" الشراكة بين الجامعة والمدرسة لبناء مجتمعات الأقران من المتعلمين، والمقام بالشراكة بين جامعة حلوان ممثلة في كلية التربية وعدد من مدارس وزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، الاستاذة زينب خليفة نيابة عن الدكتور محمد عطية مدير مديرية القاهرة بالتربية والتعليم وتحت إشراف الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وتنسيق الدكتورة حنان كمال الدكتورة بكلية التربية ومدير مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان، والدكتورة لبني شهاب بكلية التربية ونائب مدير مكتب العلاقات الدولية (منسقي المشروع).