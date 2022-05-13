غدا.. ختام المسابقة الدولية جسر اللغة الصينية بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس المسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية"، والتي تقام سنوياً بمشاركة أقسام اللغة الصينية بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

صرحت بذلك الدكتورة إسراء عبد السيد، مدير معهد كونفشيوس عين شمس والمشرف العام على الاحتفالية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

وأوضحت أن هذه المسابقة الدولية تنظمها جامعة عين شمس برعاية الحكومة الصينية ممثلة في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة.

وقالت إن المسابقة شهدت مشاركة 23 متسابقا يمثلون 18 جامعة مصرية أجريت التصفيات بينهم أونلاين وصولاً للمسابقة الختامية التي ستقام يوم السبت المقبل الموافق 14 مايو في تمام العاشرة صباحاً على مسرح كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وأضافت أن المسابقة الختامية يشارك بها 12 متسابقا يمثلون جامعات "عين شمس، والقاهرة، والأقصر ، وبني سويف، وقناة السويس، والمعهد الدولي للغات والترجمة"، وتضم لجنة التحكيم محكمين دوليين وخبراء من جمهورية الصين الشعبية برئاسة الدكتورة نهلة غريب، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس ووكيل كلية الألسن و رئيس قسم اللغة الصينية سابقاً.

وأوضحت أن جوائز المسابقة تذهب لاثنين يحصللن على المركز المتميز، بالإضافة إلى الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، على أن يحصل ثلاثة من الفائزين الأوائل أصحاب المركز الأول والمركز المتميز على فرصة التصعيد في المسابقة الدولية بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم، والتي من المقرر إقامتها في العاصمة الصينية بكين أوائل الصيف المقبل.

وتعد جامعة عين شمس ممثلة في معهد كونفشيوس، تستضيف الدورة الحادية والعشرين من المسابقة هذا العام بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، ونخبة من ممثلي السفارة الصينية وأساتذة اللغة الصينية بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

والجدير بالذكر استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وفداً رفيع المستوى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة لتوطيد التعاون المشترك بين الجامعتين .

شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور عمر الحسينى عميد كليه الهندسه ، الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كليه الدراسات البيئية ، الدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم ، الدكتورة نجوى بدر عميد كليه الحاسبات والمعلومات ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والدكتور حسام فيهم الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات .

وضم وفد الجامعة الأمريكية الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعه الامريكية والدكتور أدهم رمضان الوكيل الأكاديمي المشارك للأبحاث وعميد شئون الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية ، والدكتور محمد حمزة مستشار الجامعه الامريكيه والدكتور لطفى جعفر عميد كليه العلوم الأساسية والهندسة بالحامعة الامريكية.