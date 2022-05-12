لـ خدمات متميزة بمعايير دولية .. جامعة عين شمس توقع 4 بروتوكولات تعاون في أسبوع

وقعت جامعة عين شمس خلال الأسبوع الحالي العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في إطار الدور المنوط بها، لتقديم خدمات متميزة بمعايير دولية معترف بها، مع الحرص على الشفافية في القيم والمعتقدات والإجراءات لخلق مناخ مناسب للإبداع والابتكار.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز بروتوكولات التعاون التي وقعتها جامعة عين شمس خلال الاسبوع الحالي:

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة بصيرة لذوى الاحتياجات البصرية

وقعت الثلاثاء الموافق 10/5/2022 جامعة عين شمس برتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية سعيًا نحو العمل على تضافر جهود المؤسستين في الارتقاء بذوي الاحتياجات الخاصة عمومًا ومكفوفي البصر بوجه خاص في المجالات الاجتماعية والثقافية والطبية والتعليمية والأكاديمية كافة.

ويأتي ذلك في اطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم فئات المجتمع كافة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة أساسية، وفي اطار قناعة جامعة عين شمس بأهمية دعم تلك الفئات؛

وفي هذا تسعي المؤسستان من خلال -البروتوكول المشار إليه- إلى إنشاء قسم دراسات عليا جديد في مصر لأخصائي المكفوفين وضعاف البصر؛ ذلك إيمانًا من المؤسستين بضرورة توفير الكوادر العلمية الأكاديمية المدربة والمؤهلة في هذا المجال استنادًا إلى أحدث المناهج العلمية ذات العلاقة وما يرتبط بها من أجهزة وبرامج داعمة لهذه الكوادر.

وقد مثل الجامعة في توقيع الاتفاقية الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني رئيس الجامعة، والسيدة/ دعاء مبروك المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية.

وفي هذا السياق تم الاتفاق على أن يكون الدكتور عبد الناصر محمد رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيدة ملك عصمت منسقين عن طرفي الاتفاق فيما يتعلق بتنفيذه.

بناء على ذلك ستلتزم جامعة عين شمس بأنشاء قسم للدراسات العليا جديد ومستقل لا يخضع لأى كلية خاص بأخصائى والمدرسين المكفوفين وضعاف البصر بالإضافة للمساهمة فى كتابة اللائحة التنفيذية للقسم مع توفير الكوادر التدريسية والإدارية بالمشاركة مع مؤسسه بصيرة وتوفير الفصول الدراسية المحهزة والمطبوعات والأدوات المكتبية اللازمة للدراسة ووضع وتنظيم الجداول الدراسية والامتحانات ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لأعتماد المناهج محليا وفقا للوائح والقوانين.

كما تلتزم مؤسسة بصيرة من جانبها على المشاركة فى لجنة تسيير الأعمال وإدارة المشروع وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة بالاضافه للمساهمة فى إعداد اللائحة التنفيذية للقسم وتوفير المناهج الدراسية مع تعديل وتكييف المناهج الدراسية لجعلها متوافقة مع البيئة المصرية وترجمة المناهج للغة العربية مع التقديم للاعتمادات الدولية وتدريب المحاضرين ومتابعة وتنظيم التدريب العملى هذا وستكون الدراسة النظرية فى جامعة عين شمس والدراسة العملية بمؤسسة بصيرة.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس والدكتور مصطفى مرتضى عميد كليه الآداب والدكتور عبد الناصر رشاد وكيل كليه التربية والدكتور أسامة ابراهيم عبد العظيم وكيل كليه الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عمرو صالح رئيس قسم طب وجراحه العيون جامعه عين شمس والدكتور احمد طاهر عضو مجلس اداره مؤسسه بصيره.

وقد أعرب الدكتور محمود المتيني عن سعادته بتوقيع البروتوكول كما اشاد بدور الدولة مؤخرا فى اهتمامها بذوى الإعاقة.

كما أكد على حرص إدارة الجامعة على تقديم كل الدعم اللازم للمشروع الخاص بالبروتوكول.

كما أوضح الدكتور أيمن صالح أن الجامعة تطلع كى يستفيد الطلاب عمليا من خلال التدريب على الأجهزة الخاصة بمركز بصيرة وبالتالي توفير الجزء العملى بصورة افضل وذلك يعمل على توسيع مداركهم مع إمكانية الحصول على درجة الماجستير المهنى فى هذا المجال.

كما اشار الدكتور هشام تمراز على ان الجامعة حريصة على التعاون فى شتى المجالات المتعلقة بصحة وخدمة المجتمع المصري

كما اعرب الدكتور عبد الناصر وكيل كلية التربية عن سعادته بتوقيع البروتوكول حيث يعمل على خدمة المجتمع والذى يجمع بين العمل الانسانى والعمل الأكاديمي .

تعاون بين حقوق عين شمس واللجنة الدولية للصليب الأحمر

ووقع الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بروتوكولاً للتعاون مع جيروم فونتانا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر.

وحضر التوقيع الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسين الشاذلى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، على البدراوى، المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر.

يأتي توقيع هذا البروتوكول، وهو الأول من نوعه بين كليات الحقوق المصرية، تتويجا للنشاط الذي بدأ بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس واللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما استضافت الكلية المسابقة الوطنية الثالثة للقانون الدولي الإنساني في ديسمبر 2021.

جاء هذا البروتوكول لدعم الشراكة على مستويات مختلفة تشمل تنظيم المؤتمرات وورش البحث وكذلك تنظيم التدريبات وتسهيل الحصول على المنح لشباب أعضاء هيئة التدريس في مجال القانون الدولي الإنساني.

ونقل الدكتور سعود لرئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي دعم إدارة الجامعة بالكامل، وعلى رأسها الدكتور المتيني، للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة تسمح بالتعاون بين كليات الجامعة المختلفة ذات العلاقة مع عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل كلية الطب.

من جانبه أوضح الدكتور تمراز أن مثل هذه الاتفاقية وهذا التعاون يأتي بالتناغم مع دور الجامعة في لعب دور فعال في المجتمع من خلال مشاركتها مع الجهات والهيئات الفاعلة التي تعمل في خدمة المجتمع.

من جانبه أعرب رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر عن سعادته بإبرام مثل هذا الاتفاق مع جامعة مصرية عريقة مثل جامعة عين شمس، وأكد على رغبة الصليب الأحمر الحقيقية في أن يكون هذا الاتفاق إطارا للقيام بالعديد من الأنشطة في المجالات التي تهم كلا من اللجنة الدولية وجامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور محمد صافي أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة مهمة من ضمن خطة كلية الحقوق لتطوير التعليم ، وفي ظل التركيز على دعم مجهودات الكلية في التطوير من خلال بناء شراكات مع جهات دولية لها وزنها وثقلها في المجالات القانونية المختلفة.

كمأ أوضح أن هناك العديد من النشاطات الجاري الإعداد لها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتفعيل هذا التعاون البناء.

بروتوكول تعاون في مجال زراعة نبات الجوجوبا

وقعت جامعة عين شمس بروتوكول تعاون في مجال زراعة نبات الجوجوبا، مع الشركة المصرية الخليجية، إيماناً بدور جامعة عين شمس المحوري في القضايا العالمية والإقليمية والمحلية.

ويهدف البروتوكول الى التعاون العلمي والبحثي في مجال زراعة الجوجوبا في مصر والاستفادة من منتجاتها في تصنيع البتروكيماويات ومستحضرات التجميل واستخراج بعض المواد الفعالة التي تستخدم في المجال الطبي بالإضافة الى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالج والمياه المالحة بحيث تكون جامعة عين شمس بكلياتها المختلفة بيت خبرة في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على قيام الشركة بتقديم (20) منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، وتتحمل الشركة تكاليف الدراسة والنشر الدولي للأبحاث.

وقعت جامعة عين شمس بروتوكول تعاون في مجال زراعة نبات الجوجوبا، مع الشركة المصرية الخليجية، إيماناً بدور جامعة عين شمس المحوري في القضايا العالمية والإقليمية والمحلية.

ويهدف البروتوكول الى التعاون العلمي والبحثي في مجال زراعة الجوجوبا في مصر والاستفادة من منتجاتها في تصنيع البتروكيماويات ومستحضرات التجميل واستخراج بعض المواد الفعالة التي تستخدم في المجال الطبي بالإضافة الى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالج والمياه المالحة بحيث تكون جامعة عين شمس بكلياتها المختلفة بيت خبرة في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على قيام الشركة بتقديم (20) منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، وتتحمل الشركة تكاليف الدراسة والنشر الدولي للأبحاث.

كما تطرق البروتوكول الى عمل مشروع مشترك بين الجامعة والشركة لزراعة 100 فدان بالوادي الجديد بنبات الجوجوبا كنموذج بحثي إرشادي.

كما اتفق الطرفان على تقديم مشروع الجوجوبا كأحد أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر المناخ الدولي الذي سوف يعقد بمصر 2022.

ويعتبر الجوجوبا من النباتات الواعدة في مصر والتي تواجه التغيرات المناخية كما انها تساعد على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالج بالإضافة الى مقاومتها للملوحة والجفاف.

وقد تم تشكيل فريق عمل من كليات الجامعة المختلفة للبدء في تنفيذ البروتوكول.

وجاء ذلك بحضور السيد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء كليات (الزراعة – العلوم – الطب – الهندسة – الصيدلة)، والمهندس إسماعيل محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية.

برنامج الماجيستير المشترك مع لايبستيج الألمانية

أعلنت دكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول لدفعة جديدة لبرنامج الماجيستير المشترك في الترجمة المتخصصة بين جامعة عين شمس وجامعة لايبتسيج بألمانيا خلال الفترة من ٨ إلى ٢٢ مايو الجاري.

وأوضحت أن مدة الدراسة أربعة فصول دراسية ويتضمن البرنامج قضاء فصل دراسي بجامعة كل من طرفي الشراكة بجامعة لايبتسيج وجامعة عين شمس، وأشارت أن البرنامج المشترك يأتى بدعم مادى مزدوج من الهيئة الالمانية للتبادل العلمى DAAD وايرازموس بلاس.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم الأوراق لإدارة الدراسات العليا بالكلية.