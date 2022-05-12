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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيسا جامعتي عين شمس والأمريكية يبحثان التعاون في الهندسة والحاسبات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وفداً رفيع المستوى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة لتوطيد التعاون المشترك بين الجامعتين .

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شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور عمر الحسينى عميد كليه الهندسه ، الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كليه الدراسات البيئية ، الدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم ، الدكتورة نجوى بدر عميد كليه الحاسبات والمعلومات ، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والدكتور حسام فيهم الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات .

وضم وفد الجامعة الأمريكية  الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعه الامريكية والدكتور أدهم رمضان الوكيل الأكاديمي المشارك للأبحاث وعميد شئون الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية ، والدكتور محمد حمزة مستشار الجامعه الامريكيه والدكتور لطفى جعفر عميد كليه العلوم الأساسية والهندسة بالحامعة الامريكية.

خلال اللقاء رحب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالتعاون مع الجامعه الأمريكية ، مؤكداً علي أن الجامعة الأمريكية والتى يمر علي تأسيسها  100 عام تعد وجهة تعليمية رائده فى مصر ، مرحبا بتعزيز التعاون المستدام بين الجانبين سواء في الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية ، أن جامعه عين شمس تعد من أعرق الجامعات في مصر وفى المنطقه العربية أيضا .

وأضاف أن الجامعة الأمريكية تحرص علي التعاون مع الجامعات المختلفة للمساهمة في هذا المرحلة الهامة من تاريخ الدولة المصرية التى تشهد تطورا في كافة المجالات.

و خلال الاجتماع المشترك  تعددت الأطروحات والمناقشات العلمية والبحثية فى بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات العلوم و الهندسية والحاسبات والمعلومات والدراسات البيئية وقطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء رؤيتهما للتعاون المشترك وكذلك تقديم عرض للخدمات التي تقدمها كلتا الجامعتين للطلاب.

وفى نهاية اللقاء قام الأستاذ الدكتور محمود المتينى بإهداء الأستاذ الدكتور أحمد دلال والوفد المرافق لسيادته كتب "قصر الزعفران" .

رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعه عين شمس يستقبل رئيس الجامعة الأمريكية لتعزيز التعاون المشترك
جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الجامعة الأمريكية الدكتور أحمد دلال Jobs Education

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