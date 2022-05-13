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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للالتماس.. زراعة عين شمس تعلن الجدول المبدئي لامتحان الفصل الدراسي الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس أنه على جميع الطلاب الاطلاع على الجدول المبدئي المعلن وابداء الملاحظات على الجدول بوجود تعارض مواعيد الامتحانات للطالب وذلك بتقديم التماس بشئون الطلاب من تاريخه وحتى الساعة الثانية ظهراً يوم السبت 14 مايو2022 .

 

وأكد الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لصدي البلد  أنه لن يلتفت لأي التماس يقدم بعد هذا التاريخ  قائلا التعارض في الامتحان (( يعني تعارض امتحان مقرر مع امتحان مقرر آخر في نفس الفترة الامتحانية  في نفس اليوم أما امتحان مقررين في نفس اليوم وعلى فترتين مختلفتين لا يعتبر تعارض ))
الجدول المبدئي اضغط الرابط التالي
https://agrasuedu-my.sharepoint.com/.../Ej6L8V...

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الاحتفال باليوم الثقافي الياباني بألسن عين شمس

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جامعة عين شمس تختتم المسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية"

وقعت جامعة عين شمس بروتوكول تعاون في مجال زراعة نبات الجوجوبا، مع الشركة المصرية الخليجية، إيماناً بدور جامعة عين شمس المحوري في القضايا العالمية والإقليمية والمحلية.

ويهدف البروتوكول الى التعاون العلمي والبحثي في مجال زراعة الجوجوبا في مصر والاستفادة من منتجاتها في تصنيع البتروكيماويات ومستحضرات التجميل واستخراج بعض المواد الفعالة التي تستخدم في المجال الطبي بالإضافة الى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالج والمياه المالحة بحيث تكون جامعة عين شمس بكلياتها المختلفة بيت خبرة في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على قيام الشركة بتقديم (20) منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، وتتحمل الشركة تكاليف الدراسة والنشر الدولي للأبحاث.

كما تطرق البروتوكول الى عمل مشروع مشترك بين الجامعة والشركة لزراعة 100 فدان بالوادي الجديد بنبات الجوجوبا كنموذج بحثي إرشادي.

كما اتفق الطرفان على تقديم مشروع الجوجوبا كأحد أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر المناخ الدولي الذي سوف يعقد بمصر 2022.
ويعتبر الجوجوبا من النباتات الواعدة في مصر والتي تواجه التغيرات المناخية كما انها تساعد على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالج بالإضافة الى مقاومتها للملوحة والجفاف.

جامعة عين شمس كلية الزراعة بجامعة عين شمس الطلاب الجدول المبدئي مجال زراعة نبات الجوجوبا

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