بطول 60 مترًا.. محافظ قنا يفتتح جدارية تحاكي التراث الريفي الأصيل

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الأعمال الفنية لجدارية « التراث الريفي الأصيل » بجوار مستشفى قنا العام بوسط المدينة، بطول 60 مترًا ، والتي نفذها اتحاد شباب قنا ، برعاية من شركة خاصة.

بدأت مراسم الافتتاح على أنغام فرقه قنا القومية للفنون الشعبية، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، والنائب محمد احمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب وأشرف أنور، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والفنان حمدى الغبرى الشهير بالحج الضوى ، يتيوبر الصعيد الشهير.

وقال محافظ قنا ، إن جدارية قنا الجديدة تعد قطع فنية فريدة تجسد ذكريات عن الطقوس الشعبية، و عادات أهل الصعيد ، كونها تحوي العديد من القصص المصبوغة بروح الحكي الذي يصف بدقة العديد من المواقف اليومية و الإنسانية الفريدة للمنزل الريفي القديم في محافظة قنا بشكله الكامل.

وأضاف الداودى، بأن الجدارية الجديدة صورت الحياة الريفية القديمة لمحافظة قنا و كأنك عبرت عبر آلة زمن، تعيدك إلى كيف كان يعيش الأجداد، و ملامح منازلهم القديمة بكل تفاصيلها البدائية، مؤكداً أنها لاقت اقبالا كبيراً من الأسر والأهالي لالتقاط الصور التذكارية بجوارها .

وتابع محافظ قنا ، وتعريف الأطفال والشباب بطقوس الحياه اليومية في قرى الريف القديم كتراث متناقل جيلاً بعد جيل، في محاولة لربط الأجيال الحاضرة بماضيها، انطلاقاً من أهمية التراث باعتباره الذاكرة الحية للمجتمعات و أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الهوية بما يضمه من كنوز أصيلة تمتد جذورها فى أعماق الماضى.

وأشار الداودى، إلي أن الجدارية تم تنفيذها بأيدى قنائية خالصة عبر فنانى محافظة قنا من خلال منحوتات فنية بسيطة عن الحياة الريفية الأصيلة التى تمثلت في الفرن البلدى المصنوع من الطين، بأدواتها مثل المطرحة التى تستخدم لوضع الخبز داخل الفرن و “ المقارص" وهى الألواح التى تحمل الخبز قبل الاستواء .

وأضاف محافظ قنا ، فضلاً عن بعض الأدوات الأخرى، مثل المغرفة و القسط، و القرمة والمفراك، الكلوب للإضاءة ، الرحاية التى تطحن القمح، والزير، والبلاص وغيرها من الأدوات البدائية التي كانت تستخدم فى الماضي داخل المنزل الريفى بمحافظة قنا.





جدارية قنا

جدارية قنا

جدارية قنا

جدارية قنا

جدارية قنا

جدارية قنا

جدارية قنا

جدارية قنا

جدارية قنا

جدارية قنا

جدارية قنا