عاجل
بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ .. اليوم نشرة أخبار العالم.. مصر ودول العالم تنعى الشيخ خليفة بن زايد.. الفيدرالي الأمريكي يعلن احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.. النيابة الفلسطينية تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول استشهاد شيرين أبو عاقلة أخبار التعليم| وقف امتحانات أولى وتانية ثانوي بسبب ضعف السيرفرات شائعة.. التحقيق في تسريب اختبار اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي بالمنوفية برلماني: ارتفاع إنتاجية البترول أسهم في تلبية الاستهلاك المحلي وزيادة النقد الأجنبي أخبار التوك شو.. طرح وثائق تأمين بأقساط سنوية .. أسعار الذهب تنخفض 120 جنيها للجرام .. والأرصاد تعلن ارتفاعا في درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 60 مترًا.. محافظ قنا يفتتح جدارية تحاكي التراث الريفي الأصيل

جدارية قنا
جدارية قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الأعمال الفنية لجدارية « التراث الريفي الأصيل » بجوار مستشفى قنا العام بوسط المدينة، بطول 60 مترًا ، والتي نفذها اتحاد شباب قنا ، برعاية من شركة خاصة.

بدأت مراسم الافتتاح على أنغام فرقه قنا القومية للفنون الشعبية، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، والنائب محمد احمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب وأشرف أنور، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والفنان حمدى الغبرى الشهير بالحج الضوى ، يتيوبر الصعيد الشهير.

 

 

txt

محافظة قنا تنكس أعلامها حداداً على وفاة رئيس دولة الإمارات

txt

تحليل الـ DNA يجمع شمل شاب بأسرته بعد 25عامًا من الفراق

 

وقال محافظ قنا ، إن جدارية قنا الجديدة تعد قطع فنية فريدة تجسد ذكريات عن الطقوس الشعبية، و عادات أهل الصعيد ، كونها تحوي العديد من القصص المصبوغة بروح الحكي الذي يصف بدقة العديد من المواقف اليومية و الإنسانية الفريدة للمنزل الريفي القديم في محافظة قنا بشكله الكامل.

وأضاف الداودى، بأن الجدارية الجديدة صورت الحياة الريفية القديمة لمحافظة قنا و كأنك عبرت عبر آلة زمن، تعيدك إلى كيف كان يعيش الأجداد، و ملامح منازلهم القديمة بكل تفاصيلها البدائية، مؤكداً أنها لاقت اقبالا كبيراً من الأسر والأهالي لالتقاط الصور التذكارية بجوارها .

وتابع محافظ قنا ، وتعريف الأطفال والشباب بطقوس الحياه اليومية في قرى الريف القديم كتراث متناقل جيلاً بعد جيل، في محاولة لربط الأجيال الحاضرة بماضيها، انطلاقاً من أهمية التراث باعتباره الذاكرة الحية للمجتمعات و أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الهوية بما يضمه من كنوز أصيلة تمتد جذورها فى أعماق الماضى.

وأشار الداودى، إلي أن الجدارية تم تنفيذها بأيدى قنائية خالصة عبر فنانى محافظة قنا من خلال منحوتات فنية بسيطة عن الحياة الريفية الأصيلة التى تمثلت في الفرن البلدى المصنوع من الطين، بأدواتها مثل المطرحة التى تستخدم لوضع الخبز داخل الفرن و “ المقارص" وهى الألواح  التى تحمل الخبز قبل الاستواء .

وأضاف محافظ قنا ، فضلاً عن بعض الأدوات الأخرى، مثل المغرفة و القسط، و القرمة والمفراك، الكلوب للإضاءة ، الرحاية التى تطحن القمح، والزير، والبلاص وغيرها من الأدوات البدائية التي كانت تستخدم فى الماضي داخل المنزل الريفى بمحافظة قنا.


 

جدارية قنا 
جدارية قنا 
جدارية قنا 
جدارية قنا 
جدارية قنا 
جدارية قنا 
جدارية قنا 

 

جدارية قنا 
جدارية قنا 
جدارية قنا 
جدارية قنا 
جدارية قنا 
قنا جدارية قنا مستشفى قنا العام التراث الريفي الأصيل الاعمال الفنية التراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

زلزال داخل تويتر بعد مغادرة مسؤولين كبار ووقف التوظيف

ظهرت في فيديو فاضح.. قصة الهجوم على عارضة الأزياء السعودية مودل روز

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

موضوعات متعلقة

شاهد.. أسرة تلتقي بابنها بعد 25 عاما من الاختفاء في قنا

خلاف على القمح وراء المذبحة.. 6 قتلى ومصابين بمشاجرة عائلتى حمرادوم بقنا

ترشيحاتنا

الكرملين: لا نمانع من عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

بتوهج شديد.. رصد أول زلزال شمسي في الدورة 25 لها

أحدث أسعار بيستيون B70 موديل 2022 فى مصر .. تفاصيل

أزمة جديدة على حدود روسيا ..كيف أزعج 6 ملايين فنلندي القيصر الروسي؟

محمد بن راشد يبايع محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

أخبار الرياضة| الوداد يتأهل إلى نهائي إفريقيا .. وأسطورة الكاميرون يُعلن إسلامه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهرت في فيديو فاضح.. قصة الهجوم على عارضة الأزياء السعودية مودل روز

اتجوزني وهتوب.. من هي الحسناء إنجي خوري التي طلبت أدهم نابلسي للزواج؟

بحضور ممثلو الاتحاد الأوروبي.. شاهد الاحتلال يعتدي علي جنازة شيرين أبو عاقلة

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ