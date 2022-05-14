الشهر العقارى: مطابع ديوان وزارة العدل تعمل على مدار 24 ساعة

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن مميزات تعديل قانون الشهر العقارى حيث أصبح يختص بتحديد نماذج كل طريق من التسجيل بنموذج خاص به سواء تسجيل حكم ، قضايا بنموذج مؤمن تماما ومطبوع فى مطابع ديوان عام وزارة العدل والتى تعمل على مدار 24 ساعة .



وأضاف "ياقوت" خلال استضافته ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية سى بى سى مقرات الشهر العقارى ، أن الأجهزة الإشرافية تقوم بالرد على كافة تساؤلات المواطنين لافتا لتقديم الطلبات حاليا يدويا وبطريقة مميكنة وعلى المواطن أن يتوجه المواطن لمقر الشهر العقارى التابع للمحافظة الخاصة به.



وتابع، إن تعديل قانون الشهر العقارى نجح فى إزالة بطئ الاجراءات الماضية بوجود ربط مميكن بالتحول الرقمي وإمكانية تقديم الطلبات إلكترونيا بالنظام الحديث التكنولوجى.