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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: نعمل على إخراج كل المقاتلين من آزوفستال

مصنع آزوفستال
مصنع آزوفستال

نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن إيرينا فيريشكوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، القول إن بلادها تجري محادثات معقدة مع روسيا لإخراج من تبقى من المقاتلين المتحصنين داخل مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول،

وأضافت المسؤولة أن الجهود تتركز على إنقاذ كل المقاتلين الموجودين في مصنع آزوفستال في ماريوبول.

وكتبت فيريشكوك عبر تليجرام، أن مصنع آزوفستال هو الآن قلب البلاد، موضحة أن هناك إضافة إلى كتيبة آزوف، يوجد القوات المسلحة الأوكرانية، والحرس الوطني، وحرس الحدود، والخدمات الأمنية الأوكرانية، والشرطة ووحدات الدفاع عن الأراضي.

كما اعتبرت ألّا معجزات في الحرب، مؤكدة أن بلادها اتخذت نهجاً رزينا وعمليا ومن الممكن أن يكون ناجحا، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، أوضحت أن الجانب الأوكراني تلقى أمرا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي لبذل كل ما هو ممكن من أجل إنقاذ كل شخص في آزوفستال.

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ويخشى المسؤولون الأوكرانيون أن تكون القوات الروسية تسعى للقضاء عليهم بحلول يوم الاثنين الذي يوافق إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وكانت أوكرانيا أعلنت إجلاء 50 مدنيًا يوم الجمعة، متهمة روسيا بانتهاك هدنة تهدف إلى السماح لعشرات آخرين لا يزالون محاصرين تحت الأرض بالمغادرة بعد أسابيع من الحصار.

 

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