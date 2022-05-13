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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا الدفاع الأمريكي والروسي يجريان أول مباحثات هاتفية منذ غزو أوكرانيا

علما روسيا وأمريكا
علما روسيا وأمريكا

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ناقش هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قضايا الساعة المتعلقة بالأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، وقد جرت المحادثة بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وجاء في البيان: "في 13 مايو، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرجي شويجو، محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونوقشت القضايا الموضوعية للأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف سلاح الطيران لـ153 نقطة تمركز لقوات ومعدات العدو، في منطقة خاركيف، حيث دمرت سلسلة من أنظمة رادارات الإنذار المبكر، أمريكية الصنع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان، إن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية "لوزوفايا".

وأضاف: "قامت المقاتلات والمروحيات الروسية بتدمير 153 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري. كما تم تدمير راجمتي صواريخ أوكرانيتين من طراز "غراد" في خاركوف، ومحطة رادار وتوجيه دفاع جوي أميركية الصنع".

كما قصفت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية 15 مركز قيادة و520 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و6 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودع أسلحة صاروخية بالقرب من قرية "شبيلينكا" بمنطقة خاركيف.

جاء ذلك في سياق التقرير اليومي عن العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا على الأراضي الأوكرانية دفاعا عن جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

الدفاع شويجو أوستن أوكرانيا روسيا

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