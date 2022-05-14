أسباب وعلاج التجاعيد حول الفم بالأعشاب

تعتبر مشكلة التجاعيد حول الفم من المشاكل التي تعاني منها الكثير من النساء خاصة عند التقدم في السن وقلة العناية بالبشرة الجيدة والصحيحة ولهذا يجب استبدال المواد التي تضررت ببعض مكونات الجلد الداخلية وأدت إلى ظهور التجاعيد ، فما هي المكونات الطبيعية التي تساعدنا في التخلص من التجاعيد؟

أسباب ظهور التجاعيد حول الفم

تعد التجاعيد والخطوط حول الفم مشكلة شائعة جدًا تواجهها معظم النساء وفقا لما نشره موقع هيلثي تتشكل التجاعيد حول الفم لعدة أسباب أهمها:



تتشكل التجاعيد حول الفم بسبب الجلد الرقيق.

التجاعيد العميقة حول الفم هي أيضًا علامة على السعادة لأن الإفراط في الضحك يمكن أن يسبب تجاعيد عميقة.

الجلد الجاف قد يسبب التجاعيد حول الفم.

قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى ظهور التجاعيد حول الفم.

يمكن أن يسبب التدخين أيضًا ظهور التجاعيد حول الفم.



علاج التجاعيد حول الفم بالأعشاب



هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور التجاعيد حول الفم ، لذلك سوف نقدم لك بعضًا من أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من التجاعيد حول الفم وهي فعالة وخالية من الآثار الجانبية:

زيت الزيتون للتجاعيد حول الفم

يستخدم زيت الزيتون للتجاعيد حول الفم ، حيث يحتوي زيت الزيتون على كمية عالية من فيتامين هـ ، وهو فيتامين مهم للعناية بالبشرة ويعرف بأنه المكون الرئيسي للحفاظ على صحة الجلد . لذا للتخلص من تلك التجاعيد .

ضع بعض زيت الزيتون على المنطقة المحيطة بالفم قبل الذهاب إلى الفراش.

في صباح اليوم التالي ، اغسلها.

فاكهة البابايا:

تعتبر فاكهة البابايا مفيدة جدًا في علاج التجاعيد لاحتوائها على خصائص مذهلة مضادة للشيخوخة. يحتوي أيضًا على إنزيم يساعد على تعزيز مرونة بشرتك. وبالتالي ، فهو يمنحك بشرة شابة. لعلاج التجاعيد:





ضعي ملعقة كبيرة من البابايا المهروسة على المنطقة المصابة.

اتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم اغسله بالماء الفاتر.



جل الصبار



هل الصبار جل معروف بالولوفيرا كأفضل مكون طبيعي لعلاج مشاكل البشرة المختلفة. لحسن الحظ ، فهو يساعد أيضًا في علاج التجاعيد حول الفم. لهذا العلاج:

تحتاج فقط إلى وضع القليل من هلام الصبار على المنطقة المصابة.

اتركي الهلام لمدة 30 دقيقة.

اغسله بالماء العادي.



زيت جوز الهند وبياض البيض



يعمل هذا المزيج بشكل فعال في الحفاظ على بشرتك مشدودة ورطبة. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد أيضًا على منع جفاف بشرتك مما يؤدي لاحقًا إلى ظهور التجاعيد حول الفم.

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من بياض البيض.

ضع الخليط على المنطقة المصابة.

اتركي الخليط على التجاعيد لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك ، اغسلي بشرتك بالماء العادي.

العسل وعصير الليمون:

هذه تركيبة سحرية أخرى تعمل بفاعلية في علاج التجاعيد حول الفم. تساعد الفيتامينات وعناصر الطعام الغني بهذه المكونات أيضًا على تحسين مظهر بشرتك. لهذا العلاج.

ما عليك سوى خلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الماء.

ضع هذا الخليط على المنطقة المجعدة.

اتركه لمدة 15 دقيقة.

اغسل بشرتك بالماء الفاتر.



عصير الطماطم



عصير الطماطم علاج آخر يمكنه إبطاء عملية الشيخوخة بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد أيضًا في إزالة التجاعيد العميقة حول الفم. لقد وجد أن تدليك عصير الطماطم حول المناطق المصابة يساعد على تعزيز الدورة الدموية وإنتاج خلايا جديدة. إلى جانب ذلك ، يمكنك أيضًا شرب عصير الطماطم بشكل منتظم للحصول على النتائج المرجوة.