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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لمضة السينما.. إكرام عزو بدأت بدور ولد واعتزلت قبل 35 عامًا من وفاتها

إكرام عزو
إكرام عزو

تحل اليوم، السبت 14 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة والطفلة المعجزة إكرام عزو، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1956، ورحلت عن عالمنا في 13 يونيو 2001، عن عمر يناهز 45 عامًا. 

 

مشوار إكرام عزو 

بدأت مسيرتها الفنية في سن صغير عندما قامت بدور ولد صغير وهو الطفل سمير ابن الفنانة شادية في فيلم المرأة المجهولة وكانت تغني له اغنية الفنانة شادية “سيد الحبايب يا ضنايا انت” وذلك عام 1958، بعدها لعبت دور الطفلة صاحبة الفانوس في فيلم الفانوس السحري لإسماعيل ياسين، ثم جاءت الانطلاقة الحقيقية للمضة كما اطلق عليها الكثيرين في الوسط الفني وهو فيلم عائلة زيزي، امام النجمة سعاد حسني والنجم أحمد رمزي وفؤاد المهندس وقرر وقتها مخرج الفيلم أن يكون اسم الفيلم على اسم أصغر بطلة في الفيلم.

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اشتهرت الطفلة الصغيرة إكرام عزو أو زيزي في هذا الفيلم بجملتها الشهيرة أربعة يا ماما، لعبت أيضا دور أصغر ابنة في فيلم السبع بنات لنادية لطفي وسعاد حسني وزيري البدراوي وقامت بالعديد من المشاهد الجميلة في هذا الفيلم خاصة مشهدها مع الفنان عمر الحريري عندما قال لها يا عروسة فضحكت بصوت عالي وسقطت القهوة من يدها لتقول بصوت عالي "انا عروسة".

كان آخر ظهور لاكرام عزو في فيلم الزوج العازب، عام 1966، للفنان فريد شوقي وهند رستم عندما قامت بدور الأخت الصغرى لهند رستم وهذا ما لم يستطيع الجميع أن يلاحظه بسبب اختلاف ملامحها كثيرا في هذا الفيلم.

 

اعتزال إكرام عزو

أنهت إكرام عزو مسيرتها الفنية بعد 8 سنوات فقط، وقررت ترك التمثيل والالتحاق بمهعد الباليه، وتخرجت من معهد الباليه وتزوجت طبيب الأطفال المعروف سمير الصاوى وانجبت منه ثلاثة اولاد هم: أحمد، وإبراهيم، ونورهان، قررت الأسرة الانتقال إلى دولة الإمارات وعاشت بالفعل هناك بقية حياتها ولكنها عانت من مرض بالقلب حيث شخصت حالتها بزيادة الكهرباء بالقلب وتم إجراء جراحة لها.

 

وفاة إكرام عزو

وبعد 35 عامًا من الاعتزال، وفي عام 2001، قررت إكرام عزو أن تؤدي مناسك الحج وكان عمرها وقتها 45 عاما، ثم عادت إلى الإمارات وتوفاها الله في 13 يونية 2001 ليكون آخر ما قامت به هو أداء مناسك الحج.

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