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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. أخر طلب للفنان كمال الألفي قبل وفاته

كمال الألفي
كمال الألفي

تحل اليوم الجمعة 13 مايو، ذكرى ميلاد الفنان كمال الألفي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1955، ورحل عن عالمنا في 29 يناير 2017، عن عمر يناهز الـ 62 عامًا. 

أخر طلب للفنان كمال الألفي 

شارك الفنان كمال الألفي، بأدوار صغيرة بعدة أفلام، وكان آخرها فيلمي: "صرخة نملة" و"سالم ابو أخته".

رغم دخوله مجال التمثيل ببداية التسعينات إلا أن كمال الألفي، كان يعاني من قلة العروض التمثيلية.

وقبل وفاته بشهور طالب كمال الألفي نقابة المهن التمثيلية، بمساعدة الممثلين الذين لا يجدون فرصا للعمل إلا قليل، حيث طلب من أشرف زكي نقيب الممثلين مساعدته ومساعدة غيره من الفنانين.

 

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