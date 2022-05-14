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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متأخرة عن أهدافها 14 يومًا

مسؤول عسكري أمريكي:القوات الروسية لا تحقق أي مكاسب كبيرة في دونباس الشرقية

جنود موالون لروسيا
جنود موالون لروسيا

اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن القوات الروسية لا تقوم بعملها وإنها لم تنجز ما يجب إنجازه في تأخر استراتيجي واضح، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وذكرت الوزارة الأمريكية إن القوات الروسية متأخرة بنحو أسبوعين عن الجدول الزمني في هجومها على دونباس في شرق أوكرانيا.

وقال مسؤول عسكري في البنتاجون، إنه في الأيام الأخيرة ، نقل الكرملين المزيد من القوات الروسية إلى أوكرانيا ، لكن تلك القوات ”لا تحقق أي مكاسب كبيرة” في منطقة دونباس الشرقية.

وذكر المصدر المسئول، إن القوات تراجعت في أجزاء أخرى من  أوكرانيا.

وأضاف المسئول ، الذي طلب عدم نشر اسمه : ”يقوم تقيمنا أن الأوكرانيين يواصلون إحراز تقدم في استعادة البلدات والقرى حول خاركيف. لقد رأينا بعض التقدم من جانبهم في دفع القوات الروسية بالقرب من الحدود وبعيدًا عن خاركيف”.

يأتي ذلك، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه على الرغم من أن الأوكرانيين يبذلون كل ما في وسعهم لطرد الروس ، ”لا يمكن لأحد اليوم أن يتنبأ إلى متى ستستمر هذه الحرب”.

ذكر في خطاب عبر  الفيديو : ”هذا سيعتمد ، للأسف ، ليس فقط على شعبنا ، الذي يبذل أقصى ما في وسعه بالفعل، هذا سيعتمد على شركائنا ، على الدول الأوروبية ، على العالم الحر بأسره”.

وأعرب عن شكره لجميع الذين يعملون على تشديد العقوبات على روسيا وزيادة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، قائلًا" هذه هي الوصفة الوحيدة لحماية الحرية في مواجهة الغزو الروسي. وبالنسبة للدول الغربية ، فهذه ليست مجرد نفقات. هذا أمر  يتعلق بالمستقبل ”.

وأضاف  زيلينسكي إن أوكرانيا أسقطت يوم الجمعة الطائرة الروسية رقم 200 في الحرب وأشار إلى إن الخسائر  الروسية فادحة، وتزداد وتتكبدها روسيا كل يوم من  الدبابات والمدرعات إلى المروحيات والطائرات بدون طيار.

ولفت زيلينسكي إلى إن أوكرانيا منخرطة في ”مفاوضات صعبة للغاية” لمحاولة إجلاء المقاتلين الجرحى المحاصرين في مصنع الصلب في ماريوبول. نحن نتحدث عن عدد كبير من الناس. بالطبع ، نحن نبذل قصارى جهدنا لإجلاء البقية ، كل من المدافعين عنا. لقد جلبنا بالفعل كل شخص في العالم يمكن أن يكون أكثر الوسطاء نفوذاً ”.

وأشار  زيلينسكي إلى إن القوات الأوكرانية استعادت المدن والقرى من القوات الروسية، ذاكراً  إن العمل جار لإعادة الكهرباء والمياه الجارية والاتصالات الهاتفية والخدمات الاجتماعية.

 

البنتاجون القوات الروسية اسبوعين دونباس شرق أوكرانيا تراجعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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