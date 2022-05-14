التموين: اكتمال السعة التخزينية للقمح بإجمالى 168 ألف طن فى أسوان

كشف حسام العربي، وكيل وزارة التموين، تفاصيل اكتمال السعة التخزينية لأول صومعة بتوشكى بتوريد 72 ألف طن بنسبة 43.5% من الإجمالى.

وقال "العربى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إن أسوان بدأت الاستعداد لموسم القمح منذ أكثر من شهرين وفقا لتوجهيات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، ومحافظ أسوان بمراجعة الشون والصوامع على مستوى المحافظة، منوها إلى أن أسوان تمتلك عددا من الصوامع منتشرة فى جميع المحافظة من توشكى وحتى مركز إدفو.

ونوه إلى اكتمال السعة التخزينية للقمح أمس، الجمعة، بإجمالى 168 ألف طن فى أسوان، أما فى توشكى فسجلت 30 ألف طن، والتى تعد أول صومعة تم اكتمالها نظرا لاكتفائها، بالإضافة لشون قمح تسع 5 آلاف طن وأخرى تسع 60 ألف طن.

وأكد أنه تم تذليل جميع العقبات لموردي القمح سواء شركات أو مزارعين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن النسبة الأكبر فى محافظة أسوان هى الزراعات الممتدة فى توشكى وشرق العوينات وعليها الاعتماد الكلى، لافتا إلى أن حبة القمح فى توشكى تتميز كونها الأفضل على مستوى الشرق الأوسط سواء بالإنتاجية أو الجودة أو القيمة الغذائية.