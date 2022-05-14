عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: اكتمال السعة التخزينية للقمح بإجمالى 168 ألف طن فى أسوان

القمح
القمح

كشف حسام العربي، وكيل وزارة التموين، تفاصيل اكتمال السعة التخزينية لأول صومعة بتوشكى بتوريد 72 ألف طن بنسبة 43.5% من الإجمالى.

وقال "العربى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إن أسوان بدأت الاستعداد لموسم القمح منذ أكثر من شهرين وفقا لتوجهيات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، ومحافظ أسوان بمراجعة الشون والصوامع على مستوى المحافظة، منوها إلى أن أسوان تمتلك عددا من الصوامع منتشرة فى جميع المحافظة من توشكى وحتى مركز إدفو.

ونوه إلى اكتمال السعة التخزينية للقمح أمس، الجمعة، بإجمالى 168 ألف طن فى أسوان، أما فى توشكى فسجلت 30 ألف طن، والتى تعد أول صومعة تم اكتمالها نظرا لاكتفائها، بالإضافة لشون قمح تسع 5 آلاف طن وأخرى تسع 60 ألف طن. 

وأكد أنه تم تذليل جميع العقبات لموردي القمح سواء شركات أو مزارعين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن النسبة الأكبر فى محافظة أسوان هى الزراعات الممتدة فى توشكى وشرق العوينات وعليها الاعتماد الكلى، لافتا إلى أن حبة القمح فى توشكى تتميز كونها الأفضل على مستوى الشرق الأوسط سواء بالإنتاجية أو الجودة أو القيمة الغذائية.

 

 

حسام العربى وزير التموين محافظ أسوان صباح الخير يا مصر مزارعين الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلق إتمام صفقة تويتر وانهيار للأسهم بأكثر من 20 ٪

إنفوجراف.. 15 ألف فرصة عمل وفرها مشروعك خلال أبريل الماضي

دقيقة حدادا على وفاة رئيس الإمارات في الدورة العلمية الدولية لوزارة الأوقاف

الرئيس السيسي يتوجه الى أبوظبي لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الرئيس السيسي يتوجه إلى أبو ظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تحرش واعتداء .. ماذا حدث لطالبات مدرسة النيل الثانوية بالجيزة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

فيديو

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ