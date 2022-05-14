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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. تعرف على أسرة شريف منير وزوجته الفنانة المعتزلة

شريف منير
شريف منير

يحتفل اليوم السبت 14 مايو، الفنان شريف منير بعيد ميلاده الـ 63،إذ ولد بمثل هذا اليوم في مدينة المنصورة عام 1959. 

بدأ شريف منير، حياته الفنية عام 1983 كعازف على آلة "الدرامز"، ثم نصحه الشاعر صلاح جاهين بدراسة التمثيل وصقل موهبته عندما شاهده وتعرف على موهبته وقدراته الفنية حتى التحق بالفعل بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

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مسيرة شريف منير

أثناء دراسته بالمعهد رُشح لمشاركة الفنان محمد صبحي في مسلسل "رحلة المليون" عام 1984، وبعد نجاحه وتألقه في هذا العمل قدم بعدها العديد من الأعمال الناجحة التي وضعته في مصاف النجوم، فقد راعى في اختياراته الجودة وإضافة الجديد دائما مثل "المال والبنون" و"اللص الذي أحبه" و"ليالي الحلمية" و"غاضبون وغاضبات" و"الزواج على طريقتي" و"ذئاب الجبل" و"الصفعة" و"بره الدنيا" و"بكيزة وزغلول".

كما تألق في المجال السينمائي في عدد من الأعمال السينمائية، منها فيلم "ويجا"، و"عريس من جهة أمنية"، و"سهر الليالي"، و"اللبيس"، و"الكيت كات"، و"عودة مواطن"، و"التوربيني"، و"هيستيريا"، و"ولاد العم"، و"نقطة رجوع"، و"الاحتياط واجب".

كما صال وجال على خشبة المسرح في أكثر من عمل مسرحي، منها مسرحية "حزمي يا كده"، و"أوكيه"، و"ألاباندا" و"رد قرضي".

 

أسرة شريف منير 

تزوج في بداية حياته سيدة من خارج الوسط الفني وأنجب منها أسماء وفريد، ثم رحلت عنه ليتزوج من الفنانة لورا وأنجب منها فريدة وكاميليا، والتي اعتزلت الفن وتفرغت لحياتها الأسرية ورعاية أولادها وأولاد الفنان شريف من زوجته الراحلة.
 

أحدث أعمال شريف منير 

وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله اجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر العام الماضي 2021. 

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، فهة متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه،  ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل "اجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

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