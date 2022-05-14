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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تتوجه من الملعب لمطار الجزائر عقب انتهاء مواجهة وفاق سطيف

صدى البلد

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة، العامري فاروق، نائب رئيس النادي، الجزائر فجر غدٍ الأحد وتحديدا في الثانية صباحا على متن طائرة خاصة، للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف.

وتتحرك بعثة الأهلي من ملعب 5 يوليو الذي يستضيف لقاء الإياب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بالدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، متوجهة إلى مطار الجزائر عقب انتهاء المباراة مُباشرة لتبدأ رحلة العودة للقاهرة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فواد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأٔليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.

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