الرئيس الفنلندي يخبر نظيره الروسي بتفاصيل انضمام بلاده للناتو

أخبر الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف عن خطط هلسنكي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

قالت روسيا إن عضوية فنلندا إلى حلف الناتو يشكل تهديدًا ستستجيب له، لكنها لم تحدد كيف.

وحذرت الخارجية الروسية من عواقب انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلس "الناتو" التي ستؤدي لعسكرة الشمال.

وقال ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي: "انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيؤدي إلى عسكرة المنطقة.. فالانضمام هذا لا يلبي مصالح السويد وفنلندا، ولا مصالح الحفاظ على الأمن والاستقرار الأوروبي، ولا مصالح الاستقرار الإقليمي، بل لن يؤدي إلا إلى عسكرة منطقة الشمال التي كانت حتى وقت قريب أكثر المناطق سلمية من الناحية العسكرية في أوروبا، حيث كان التركيز على التعاون وليس المنافسة في المجال العسكري. الآن ستتغير الصورة بشكل جذري".

وشدد الدبلوماسي على أن روسيا ترفض جميع الاتهامات بعسكرة وتسليح القطب الشمالي، مؤكدا أن "روسيا ليست لديها نوايا عدوانية تجاه السويد وفنلندا".

وأضاف: "كل هذا ينسجم مع البحث السيئ السمعة عن عدو، والذي يتم التعبير عنه بالمعنى العسكري السياسي العملي في شيطنة روسيا".