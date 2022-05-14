الاتحاد الأوروبي يُدين هجومًا إرهابيًا في توجو

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم /السبت/، هجومًا إرهابيًا استهدف منطقة "سافانيس" في توجو، /الأربعاء/ الماضي، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وذكرت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - في بيان - أن "الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي في منطقة سافانيس في توجو، ويتقدم بأحر التعازي لأسر وأحباء الضحايا، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت الدائرة أن "هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها هجوم مميت من هذا النوع في توجو" .. مؤكدة أن امتداد وجود الجماعات الإرهابية وأعمالها إلى دول خليج غينيا أصبح حقيقة واقعة، لذلك يجب تكثيف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن "الاتحاد لا يزال ملتزمًا أكثر من أي وقت مضى بمنع التطرف ومكافحة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع توجو وبلدان المنطقة، ويعتزم تعزيز دعمها في مجالات تعزيز الأمن والسيطرة الفعالة على الإقليم والتنمية المستدامة لمنطقة سافانيس".

